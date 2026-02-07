OM : Murillo envoie un courrier à Marseille

Officiellement transféré ce vendredi de l'OM au Besiktas, suite à la décision de Roberto De Zerbi de le mettre au placard, Amir Murillo n'est pas parti sans rien dire.

Au lendemain de ce départ de l'Olympique de Marseille, le défenseur international panaméen a en effet décidé d'adresser un message aux supporters du club phocéen. Ne revenant pas sur la séquence qui a abouti à ce transfert, Amir Murillo n'a voulu retenir que du positif de son court passage à l'OM.

« Ce n'est peut-être pas la fin que nous espérions, mais je ne peux pas clore ce chapitre sans adresser quelques mots de remerciement à vous, les fans, et à tous ceux qui m'ont marqué et avec qui j'ai partagé de grands moments au cours des deux dernières années et demie. Marseille aura toujours une place particulière dans mon cœur. C'est la ville où Amir Jr. est né, où j'ai pu réaliser mon rêve d'enfant de jouer en Ligue des champions, et je la chérirai comme un endroit où j'ai ressenti une chaleur incomparable de la part des supporters du Stade Vélodrome. Ce sont des souvenirs indélébiles et inoubliables. Je tiens à remercier le club de m'avoir donné l'opportunité de porter ces couleurs et de faire partie de son histoire. Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement mes coéquipiers. Chaque jour aurait été différent sans eux, et ce fut un plaisir de partager le vestiaire avec des joueurs aussi formidables. Marseille est différente, et l'OM est un club unique. De là-bas, je vous soutiendrai où que je sois. Allez OM », écrit le défenseur sur les réseaux sociaux.