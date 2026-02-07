murillo pret a taper du poing sur la table iconsport 178493 0073 374909
Murillo

OM : Murillo envoie un courrier à Marseille

OM07 févr. , 13:40
parClaude Dautel
1
Officiellement transféré ce vendredi de l'OM au Besiktas, suite à la décision de Roberto De Zerbi de le mettre au placard, Amir Murillo n'est pas parti sans rien dire.
Au lendemain de ce départ de l'Olympique de Marseille, le défenseur international panaméen a en effet décidé d'adresser un message aux supporters du club phocéen. Ne revenant pas sur la séquence qui a abouti à ce transfert, Amir Murillo n'a voulu retenir que du positif de son court passage à l'OM.
« Ce n'est peut-être pas la fin que nous espérions, mais je ne peux pas clore ce chapitre sans adresser quelques mots de remerciement à vous, les fans, et à tous ceux qui m'ont marqué et avec qui j'ai partagé de grands moments au cours des deux dernières années et demie. Marseille aura toujours une place particulière dans mon cœur. C'est la ville où Amir Jr. est né, où j'ai pu réaliser mon rêve d'enfant de jouer en Ligue des champions, et je la chérirai comme un endroit où j'ai ressenti une chaleur incomparable de la part des supporters du Stade Vélodrome. Ce sont des souvenirs indélébiles et inoubliables. Je tiens à remercier le club de m'avoir donné l'opportunité de porter ces couleurs et de faire partie de son histoire. Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement mes coéquipiers. Chaque jour aurait été différent sans eux, et ce fut un plaisir de partager le vestiaire avec des joueurs aussi formidables. Marseille est différente, et l'OM est un club unique. De là-bas, je vous soutiendrai où que je sois. Allez OM », écrit le défenseur sur les réseaux sociaux.
M. Murillo Bermudez

M. Murillo Bermudez

6543765437 Âge 29 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa Conference League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs7
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs16
Buts2
Passes décisives1
Jaune4
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Lig

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_281658_0042
OM

OM : De Zerbi menacé, le PSG décidera de son avenir

Ligue 1
Ligue 1

Lens - Rennes : Les compos (17h sur Beinsports 1)

ICONSPORT_279591_0010
PSG

PSG : Safonov sévèrement taclé avant Paris-OM

ICONSPORT_282991_0455
OM

Chaos à l'OM, le coupable est désigné

Fil Info

07 févr. , 17:00
OM : De Zerbi menacé, le PSG décidera de son avenir
07 févr. , 16:32
Lens - Rennes : Les compos (17h sur Beinsports 1)
07 févr. , 16:30
PSG : Safonov sévèrement taclé avant Paris-OM
07 févr. , 16:00
Chaos à l'OM, le coupable est désigné
07 févr. , 15:55
L2 : Programme TV et résultats de la 22e journée
07 févr. , 15:31
Ang : Man Utd enchaîne les victoires et enfonce Tottenham
07 févr. , 15:30
Rennes : Boulette à Marseille, il refuse d’assumer seul
07 févr. , 15:00
Le PSG et Liverpool en guerre dans 2 dossiers à 100 ME
07 févr. , 14:30
Cet OL est trop fort, un joueur ne veut pas quitter Lyon

Derniers commentaires

L'OL refuse 30ME à la dernière seconde

Oui je suis d’accord mais c’était quand même une manière de récupérer tout l’argent investi en transferts cet été juste avec lui, espérons qu’on ne le regrettera pas. C’est vraiment une très belle pioche, surtout après un début de saison catastrophique ce qui démontre qu’il a un sacré mental 💪👍

L'OL refuse 30ME à la dernière seconde

Comme face à la Lille, ou au Paok, il est à un très bon niveau dernièrement S'il arrive à reproduire ce niveau jusqu'à la fin de saison, nul doute qu'il aura tjrs cette même valeur cet été, voir plus, car polyvalent, et voir plus encore sil fait partie des joeurs qui nous ramène en LDC, tt le monde prendra encore qques millions en plus C'est un risque que je veux bien prendre, l'équilibre de l'équipe semblant fragile et les joueurs fatigués, avoir un performant en moins aurait été dommage au moment couperet

Le PSG balayé par l'OM, il y croit

2 - 1 pour L OM

PSG-OM : Deux titulaires parisiens vers un forfait

biren sur perdre à Nantes etait une honte ! Nantes- OM. 210M d ecart OM PSG. 590M. tu vois ou t es encore pas assez futé. un dessin?

PSG-OM : Deux titulaires parisiens vers un forfait

tellement bien élevé..... tes parents doivent etre tellement fiers d avois engendrer une verole comme toi. bravo à eux.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

Loading