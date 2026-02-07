Le PSG effrayé par une victoire de l'OM sur tapis vert

A la veille du classique contre l'OM, le PSG se prépare sportivement, mais le club de la capitale veut également que ses supporters comprennent que ce match pourrait mal tourner.

Un an après l'énorme polémique engendrée par l'accueil d'Adrien Rabiot, et de sa mère, au Parc des Princes à l'occasion du match PSG-OM, les dirigeants parisiens ne sont pas rassurés malgré le départ du milieu de terrain pour l'AC Milan. Du côté du Paris Saint-Germain, on est conscient que rien ne sera pardonné au niveau de l'ambiance lors de la rencontre contre l'Olympique de Marseille, dimanche soir (20h45 sur Ligue 1 +). Alors, dans différents messages sur les réseaux sociaux, les champions d'Europe ont appelé leurs supporters à se contenter des chants habituels pour soutenir leur équipe afin d'éviter que Willy Delajod, arbitre de ce choc, stoppe la rencontre.

« Tous ensemble on chantera. ❤️💙 Chanter c’est rassembler, représenter, respecter », tel est le message lancé par le PSG, et cela avec l'aide de Mamadou Sakho, qui a participé à un clip. On le sait, certains chants anti-OM risquent de provoquer l'arrêt de la rencontre avec même la possibilité qu'elle ne reprenne pas, mais également des sanctions lourdes contre Paris. Cependant, malgré cette demande du Paris Saint-Germain, les réactions des supporters sur les réseaux sociaux confirment que le club de la capitale risque de ne pas être entendu.

« Le speaker du stade… si tu lis ce tweet, comporte toi en soldat un peu et arrête de speaker avec la peur et sous pression. Y’a qu’au parc que les chants sont arrêtés, alors arrête de vouloir faire plaisir aux politiques qui veulent se faire mousser, soit relax mec t’es pas obligé de prendre le micro, fais comme dans les autres stades, laisse couler. Qu’il enlève les piles et dise qu’il va en chercher aux vestiaires, qu’il trouve un truc… il est temps d’arrêter cette mascarade télécommandée par les politiques », réclame le célèbre SuperCazarre. Ce dernier fait évidemment référence aux interventions du speaker du Parc des Princes pour calmer les choses.