le barca est de retour nike a frappe tres fort laporta 9 385704

Le FC Barcelone abandonne officiellement la Super League

Coupe d'Europe07 févr. , 12:40
parClaude Dautel
0
Dans un communiqué, le FC Barcelone a officialisé ce samedi son retrait définitif de la Super League, laissant seul le Real Madrid croire encore en ce projet.
« Le FC Barcelone annonce avoir notifié aujourd'hui officiellement à la Société de la Super League européenne et aux clubs qui en faisaient partie son retrait du projet de Super Ligue européenne », indique le Barça. Ce projet, lancé le 18 avril 2021, provoquant un séisme dans le football européen, s'était rapidement écroulé, les clubs anglais devant y renoncer face à la colère de leurs fans. Seul le Real Madrid n'a jamais réellement lâché l'affaire.
0
Articles Recommandés
Ligue 1
Ligue 1

Lens - Rennes : Les compos (17h sur Beinsports 1)

ICONSPORT_279591_0010
PSG

PSG : Safonov sévèrement taclé avant Paris-OM

ICONSPORT_282991_0455
OM

Chaos à l'OM, le coupable est désigné

Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 22e journée

Fil Info

07 févr. , 16:32
Lens - Rennes : Les compos (17h sur Beinsports 1)
07 févr. , 16:30
PSG : Safonov sévèrement taclé avant Paris-OM
07 févr. , 16:00
Chaos à l'OM, le coupable est désigné
07 févr. , 15:55
L2 : Programme TV et résultats de la 22e journée
07 févr. , 15:31
Ang : Man Utd enchaîne les victoires et enfonce Tottenham
07 févr. , 15:30
Rennes : Boulette à Marseille, il refuse d’assumer seul
07 févr. , 15:00
Le PSG et Liverpool en guerre dans 2 dossiers à 100 ME
07 févr. , 14:30
Cet OL est trop fort, un joueur ne veut pas quitter Lyon
07 févr. , 14:00
Le PSG balayé par l'OM, il y croit

Derniers commentaires

L'OL refuse 30ME à la dernière seconde

Comme face à la Lille, ou au Paok, il est à un très bon niveau dernièrement S'il arrive à reproduire ce niveau jusqu'à la fin de saison, nul doute qu'il aura tjrs cette même valeur cet été, voir plus, car polyvalent, et voir plus encore sil fait partie des joeurs qui nous ramène en LDC, tt le monde prendra encore qques millions en plus C'est un risque que je veux bien prendre, l'équilibre de l'équipe semblant fragile et les joueurs fatigués, avoir un performant en moins aurait été dommage au moment couperet

Le PSG balayé par l'OM, il y croit

2 - 1 pour L OM

PSG-OM : Deux titulaires parisiens vers un forfait

biren sur perdre à Nantes etait une honte ! Nantes- OM. 210M d ecart OM PSG. 590M. tu vois ou t es encore pas assez futé. un dessin?

PSG-OM : Deux titulaires parisiens vers un forfait

tellement bien élevé..... tes parents doivent etre tellement fiers d avois engendrer une verole comme toi. bravo à eux.

OM : Grégory Schneider dénonce un scandale

Abruti de Schneider. celui la faudrait vraiment qu il ferme sa gueule...... voici les vrais mots de DZ.... "Rulli fait plus d’erreurs ces derniers matchs, c’est vrai. Mais je ne dirai jamais rien contre lui. C’est un garçon parfait. Son attitude, sa mentalité, son implication, son attachement au maillot sont irréprochables. Il assume ses responsabilités, il souffre le premier de ses erreurs. Moi, je vais simplement évaluer le rendement sur le terrain. Après, on verra s’il joue ou pas. C’est uniquement ça."

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

Loading