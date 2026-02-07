Cet OL est trop fort, un joueur ne veut pas quitter Lyon

L’OL est dans une très belle dynamique depuis quelques semaines, et chacun aura un rôle à jouer. Tanner Tessmann compte bien tout donner avec les Rhodaniens.

L'Olympique Lyonnais se porte bien et peut encore rêver de remporter des titres dans les prochaines semaines. Les Gones auront besoin de tous leurs joueurs pour briller dans toutes les compétitions. L’ OL vient de vivre un mercato hivernal mouvementé, avec certaines arrivées prometteuses. Par ailleurs, le club a réussi à conserver des joueurs souvent restés dans l’ombre, qui pourraient se révéler précieux au vu du calendrier lyonnais en 2026.

S’il était annoncé sur le départ, Tanner Tessmann est finalement resté en France. L’international américain veut profiter pleinement de son aventure lyonnaise avant de faire le point sur son avenir à la fin de la saison.

Tessmann déclare sa flamme à l'OL

Ces dernières heures dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais, Tessmann a notamment indiqué : « Nous avons beaucoup de bons joueurs, notamment au milieu de terrain. Nous avons eu beaucoup de joueurs qui ont commencé des matchs, des joueurs qui ont été blessés, des joueurs qui sont sortis. Il n'y a jamais eu la même équipe. Cela montre notre force collective.

Je ne suis au courant de rien. Je suis un joueur de l’OL. J’ai tout donné pour pouvoir être ici. Je continue de tout donner pour m’améliorer. Je suis très content ici. On fait une bonne saison, elle se passe bien et il y a encore beaucoup de choses à faire ».

Encore sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2029, Tanner Tessmann n’est pas encore près de quitter Lyon. Estimé à environ 12 millions d’euros, l’Américain possède une belle cote sur le marché et ne manquera pas de prétendants l’été prochain. Cela pourrait profiter à toutes les parties, surtout s’il parvient à se distinguer lors de cette seconde partie de saison avec l’OL.

Ce samedi soir, les Gones se déplacent à Nantes avec la ferme intention de ramener les trois points et de passer provisoirement devant l’OM au classement de Ligue 1.