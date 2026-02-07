Rennes : Samba n'est pas dans le groupe contre Lens

Comme face à la Lille, ou au Paok, il est à un très bon niveau dernièrement S'il arrive à reproduire ce niveau jusqu'à la fin de saison, nul doute qu'il aura tjrs cette même valeur cet été, voir plus, car polyvalent, et voir plus encore sil fait partie des joeurs qui nous ramène en LDC, tt le monde prendra encore qques millions en plus C'est un risque que je veux bien prendre, l'équilibre de l'équipe semblant fragile et les joueurs fatigués, avoir un performant en moins aurait été dommage au moment couperet
2 - 1 pour L OM
biren sur perdre à Nantes etait une honte ! Nantes- OM. 210M d ecart OM PSG. 590M. tu vois ou t es encore pas assez futé. un dessin?
tellement bien élevé..... tes parents doivent etre tellement fiers d avois engendrer une verole comme toi. bravo à eux.
Abruti de Schneider. celui la faudrait vraiment qu il ferme sa gueule...... voici les vrais mots de DZ.... "Rulli fait plus d’erreurs ces derniers matchs, c’est vrai. Mais je ne dirai jamais rien contre lui. C’est un garçon parfait. Son attitude, sa mentalité, son implication, son attachement au maillot sont irréprochables. Il assume ses responsabilités, il souffre le premier de ses erreurs. Moi, je vais simplement évaluer le rendement sur le terrain. Après, on verra s’il joue ou pas. C’est uniquement ça."
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|39
|20
|12
|3
|5
|33
|20
|13
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|23
|20
|6
|5
|9
|26
|33
|-7
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
Loading
Le groupe sélectionné pour affronter les Sang et Or 📋 #RCLSRFC