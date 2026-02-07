OM : Regragui pour remplacer De Zerbi ?

L'avenir de Roberto De Zerbi à l'OM est très incertain la saison prochaine et les rumeurs commencent à circuler concernant son possible successeur.

L'entraîneur italien de l'Olympique de Marseille traverse des phases compliquées avec son club. Si la qualification du club phocéen pour les quarts de finale de la Coupe de France a mis de côté, au moins provisoirement, l'élimination épouvantable en Ligue des champions, Roberto De Zerbi ne fait plus l'unanimité. Même s'il paraît acquis que ce dernier finira la saison sur le banc de l'OM, personne ne misera son salaire sur le fait que De Zerbi sera toujours là la saison prochaine. Et c'est dans ce cadre que, ces dernières heures, la rumeur d'un intérêt de Pablo Longoria et Medhi Benatia pour Walid Regragui a été évoquée.

Regragui bientôt libre ?

Après une CAN qui s'est terminée par une terrible défaite en finale face au Sénégal, le sélectionneur du Maroc aurait proposé sa démission à sa fédération . Même si les autorités marocaines n'ont pas confirmé cette décision de Walid Regragui, les choses pourraient s'accélérer au moment où les Lions de l'Atlas sont désormais tournés vers le Mondial 2026. Cependant, si le nom de Regragui a été associé avec l'Olympique de Marseille, il n'est absolument pas question que ce dernier débarque dans la cité phocéenne, précise March Mechenoua, journaliste indépendant souvent très bien informé.

Via les réseaux sociaux, notre confrère a démenti un quelconque intérêt l'OM pour l'actuel sélectionneur du Maroc. « Si le nom de Walid Regragui est revenu ces dernières heures dans l’actualité, il n’existe aucun intérêt de l’Olympique de Marseille », précise Marc Mechenoua. Il est vrai que Pablo Longoria semble vouloir soutenir jusqu'au bout Roberto De Zerbi. Ce dernier est d'ailleurs devenu contre Rennes l'entraîneur ayant passé le plus de matchs sur le banc de l'OM depuis que le dirigeant espagnol a pris les commandes de l'Olympique de Marseille. Mais on le sait, à l'OM tout peut aller très vite, d'autant que le nom de Manchester United est annoncé comme un point de chute possible pour De Zerbi.