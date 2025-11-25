PSG : Les premières infos du stade à un milliard dévoilées

Le PSG n'a pas mis de côté le projet de son nouveau stade. Le club de la capitale veut s'inspirer des meilleures enceintes s'il doit quitter le Parc des Princes.

Le Paris Saint-Germain attend avec impatience les résultats des élections municipales de 2026, qui auront lieu en mars prochain. En fonction des résultats, les champions d'Europe sauront s'ils quitteront ou non le Parc des Princes. En attendant d'en savoir plus, le PSG ne perd pas de temps pour anticiper un départ de son enceinte mythique. Le club parisien veut notamment s'inspirer de certains stades s'il devait construire une nouvelle place forte pour son équipe. Selon les informations du Parisien , la direction du Paris Saint-Germain a notamment déjà visité plusieurs stades américains l'été dernier en marge de la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis.

Le PSG adore le modèle américain

Los Angeles, San Francisco ou encore Las Vegas, les décideurs du PSG ont visité plusieurs endroits. Des endroits qui ont quelques caractéristiques intéressantes pour les Parisiens, comme l'Allegiant Stadium, stade des Raiders (Foot US), qui possède une pelouse rétractable. Si l'objectif n'est pas de copier un stade déjà existant, les Franciliens veulent trouver l'inspiration. « L’intérêt de ces nombreuses visites était de mieux appréhender l’envers du décor, de comprendre les fonctionnalités très inspirantes pour ceux qui conduisent le projet du futur stade du PSG », souligne notamment le média français. Ce que veut le PSG par-dessus tout pour sa potentielle nouvelle enceinte, c'est avoir un lieu fonctionnel et « bien intégré à l’environnement local », un peu comme le nouveau centre d'entrainement à Poissy.

Dans le meilleur des mondes, le Paris Saint-Germain parviendrait à créer un nouveau stade mais pas seulement. L'objectif est de fidéliser le supporter en lui permettant de vivre une expérience inoubliable. Il ne serait donc pas étonnant de voir dans le nouveau stade, un bowling, un laser game, une salle de sport, une piscine, un pôle médical, des restaurants ou encore des commerces.

Les Etats-Unis, oui mais pas que

A noter que les Etats-Unis ne sont pas la seule source d'inspiration du PSG puisque certains dirigeants sont récemment allés du côté du Kai Tak Sports Park à Hong Kong, inauguré en mars 2025, et qui « possède de nombreuses similitudes avec le projet parisien ». Il peut d'ailleurs se transformer en salle de spectacle à la capacité variable « en fonction des événements et de la taille de la scène ». Le Tottenham Stadium est aussi un outil apprécié par Nasser al-Khelaïfi, qui est tombé amoureux de ce stade et qui aurait pris la décision de quitter le Parc des Princes après l'avoir visité.

Tout est désormais dans les mains du Qatar, qui aura le mot final puisque QSI prendra en charge à 100% le nouveau stade s'il devait se construire. 2026 sera une année assurément très importante pour le PSG et pas seulement sportivement parlant. Pour rappel, deux villes ont été choisies par le club français concernant la nouvelle enceinte : Massy ou Poissy.