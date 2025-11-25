ICONSPORT_273378_0001
Le Parc des Princes

PSG : Les premières infos du stade à un milliard dévoilées

PSG25 nov. , 18:00
parHadrien Rivayrand
1
Le PSG n'a pas mis de côté le projet de son nouveau stade. Le club de la capitale veut s'inspirer des meilleures enceintes s'il doit quitter le Parc des Princes.
Le Paris Saint-Germain attend avec impatience les résultats des élections municipales de 2026, qui auront lieu en mars prochain. En fonction des résultats, les champions d'Europe sauront s'ils quitteront ou non le Parc des Princes. En attendant d'en savoir plus, le PSG ne perd pas de temps pour anticiper un départ de son enceinte mythique. Le club parisien veut notamment s'inspirer de certains stades s'il devait construire une nouvelle place forte pour son équipe. Selon les informations du Parisien, la direction du Paris Saint-Germain a notamment déjà visité plusieurs stades américains l'été dernier en marge de la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis.

Le PSG adore le modèle américain 

Los Angeles, San Francisco ou encore Las Vegas, les décideurs du PSG ont visité plusieurs endroits. Des endroits qui ont quelques caractéristiques intéressantes pour les Parisiens, comme l'Allegiant Stadium, stade des Raiders (Foot US), qui possède une pelouse rétractable. Si l'objectif n'est pas de copier un stade déjà existant, les Franciliens veulent trouver l'inspiration. « L’intérêt de ces nombreuses visites était de mieux appréhender l’envers du décor, de comprendre les fonctionnalités très inspirantes pour ceux qui conduisent le projet du futur stade du PSG », souligne notamment le média français. Ce que veut le PSG par-dessus tout pour sa potentielle nouvelle enceinte, c'est avoir un lieu fonctionnel et « bien intégré à l’environnement local », un peu comme le nouveau centre d'entrainement à Poissy. 
Dans le meilleur des mondes, le Paris Saint-Germain parviendrait à créer un nouveau stade mais pas seulement. L'objectif est de fidéliser le supporter en lui permettant de vivre une expérience inoubliable. Il ne serait donc pas étonnant de voir dans le nouveau stade, un bowling, un laser game, une salle de sport, une piscine, un pôle médical, des restaurants ou encore des commerces.

Les Etats-Unis, oui mais pas que

Lire aussi

Lucas Chevalier mis KO par le vestiaire du PSGLucas Chevalier mis KO par le vestiaire du PSG
A noter que les Etats-Unis ne sont pas la seule source d'inspiration du PSG puisque certains dirigeants sont récemment allés du côté du Kai Tak Sports Park à Hong Kong, inauguré en mars 2025, et qui « possède de nombreuses similitudes avec le projet parisien ». Il peut d'ailleurs se transformer en salle de spectacle à la capacité variable « en fonction des événements et de la taille de la scène ». Le Tottenham Stadium est aussi un outil apprécié par Nasser al-Khelaïfi, qui est tombé amoureux de ce stade et qui aurait pris la décision de quitter le Parc des Princes après l'avoir visité. 
Tout est désormais dans les mains du Qatar, qui aura le mot final puisque QSI prendra en charge à 100% le nouveau stade s'il devait se construire. 2026 sera une année assurément très importante pour le PSG et pas seulement sportivement parlant. Pour rappel, deux villes ont été choisies par le club français concernant la nouvelle enceinte : Massy ou Poissy.
1
Derniers commentaires

Aller en avion à Auxerre, l’OL se justifie

Ou du diabolo 😏

Aller en avion à Auxerre, l’OL se justifie

On se fait bien chier a s'inventer des problèmes. Ils ont bien eu raison de prendre l'avion.

PSG : Les premières infos du stade à un milliard dévoilées

Rester au PARC a 55 000 avec plus de loges serait le mieux autrement si élection pas dans notre sens..autant copier le stade lusail de 88 900 places...

OL : Walid Acherchour sacre Lyon pire attaque de Ligue 1

Mais mon grand, c'est toi qui dit "on en reparle en fin de saison" sous entendu , "vous allez voir bande de naze que notre effectif est très bon"....Avec ta phrse en fait, on dirait que tu pense que ton attaque est bonne... SOIT COHERENT NON?

Karabec est nul, un journaliste pro-OL le défonce

Pourtant tu clames partout que vous allez gagner l'europa league? Cohérence??

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

