Le PSG abandonne, 95 ME envolés

Le PSG ne manquera pas de travail cet été sur le marché des transferts. Le club de la capitale cherche notamment une nouvelle porte de sortie pour Randal Kolo Muani, dont il ne parvient pas à se défaire.

Le Paris Saint-Germain n'a pas prévu de bouleverser son effectif cet été. Il devra toutefois gérer les envies de départ de certains joueurs ainsi que le retour d'éléments récemment prêtés. C'est notamment le cas de Randal Kolo Muani.

Prêté cette saison à Tottenham, l'attaquant français n'a pas réellement convaincu les dirigeants londoniens. Les Spurs ne devraient donc pas tenter de le conserver et l'ancien Nantais va faire son retour au PSG . Luis Enrique ne compte pas sur lui, ce qui pousse le joueur à se chercher un nouveau point de chute. Cela tombe bien puisque la Juventus reste très intéressée par son profil, après l'avoir déjà accueilli sous la forme d'un prêt pendant plusieurs mois.

Kolo Muani, le PSG désespéré ?

Randal Kolo Muani est encore lié au PSG jusqu'en juin 2028. Les champions d'Europe espèrent toujours pouvoir vendre l'international français cet été, mais la direction commence à se faire à l'idée qu'un transfert définitif pourrait être compliqué à boucler. Un nouveau prêt est donc fortement envisagé.

Selon Tuttosport, le Paris Saint-Germain réclame 35 millions d'euros, hors bonus, pour se séparer de Randal Kolo Muani. Un montant jugé trop élevé par la Juventus, qui souhaiterait néanmoins formuler une offre capable de convaincre les dirigeants parisiens. Le PSG ne veut en tout cas pas se précipiter ni brader un joueur recruté pour près de 95 millions d'euros bonus compris en 2023.

Reste désormais à savoir si la Juventus et le PSG parviendront une nouvelle fois à trouver un terrain d'entente. Les dernières négociations entre les deux clubs s'étaient mal terminées, poussant le club de la capitale à prêter en urgence, sans option d'achat, Randal Kolo Muani à Tottenham. Une opération qui ne s'est finalement pas révélée très concluante.