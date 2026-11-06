Aller au contenu
Lens : Gradit a vu des comportements scandaleux

Lens : Gradit a vu des comportements scandaleux

Lens
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Joueur le plus ancien au sein de l'effectif lensois, Jonathan Gradit n'est pas rentré en jeu contre Côme. Mais ce vendredi il est venu, tout comme Yannick Cahuzac, faire face à la presse. L'occasion pour le défenseur du RC Lens de 33 ans de balanquer quelques vérités sur certains de ses coéquipiers.
Fort étrangement, Florian Thauvin, le capitaine des Sang et Or cette saison, n'était pas présent en conférence de presse 48 heures après le désastre en Ligue des champions. Visiblement le RC Lens avait préféré envoyer Jonathan Gradit qui, revenant de blessure, n'a pas joué une seule minute face à la formation de Cesc Fabregas. Mais, installé sur le banc de touche pendant que ses coéquipiers coulaient à pic, l'expérimenté défenseur lensois a vu des comportements qui l'ont heurté. S'il n'a pas cité précisément des noms afin de ne pas dynamiter le vestiaire, Jonathan Gradit a tout de même fait savoir qu'il allait se faire entendre dans le vestiaire afin de ne plus jamais revoir cela de la part de joueurs lensois.

Des joueurs lensois ont les oreilles qui sifflent

Droit dans ses bottes, le défenseur présent à Lens depuis sept ans a tenu un discours inflexible. « Le vestiaire est capable de passer à la suite. Après, c’est à nous aussi de rappeler les choses. On a eu la chance ou la malchance d’assister à ça sur le banc avec Flo Sotoca. On a vu certains comportements. Et c’est à nous, notre rôle, de régler certaines choses avec certaines personnes. Pour ne pas trop laisser paraître et montrer de mauvaises attitudes. Malheureusement, il y en a eu quelques-unes pendant ce match. Quand on porte ce maillot, il ne faut pas se permettre de faire ça. Mais encore une fois, on englobe tout le monde. Je pense que c’est un naufrage collectif. Il ne faut pas citer une ou deux personnes. C’est vraiment un naufrage collectif », a confié l'ancien Caennais.
Lens-OM, ça va être chaud
Lens n'oubliera jamais
De son côté, Yannick Cahuzac estime que cette déroute est collective et qu'il doit lui-même s'ajouter à la liste de ceux qui ont fauté et contribué à ce 9-1. « Sur l’aspect émotionnel, il est certain qu’on a été défaillants. Moi, le premier : à la mi-temps, j’ai un choix à faire. J’hésite entre fermer la boutique à 3-0 ou essayer de lancer du sang neuf pour impulser quelque chose. Je me dis que si on arrive à en mettre un, avec Bollaert, avec tout l’environnement, on peut peut-être essayer quelque chose. Et la finalité, c’est que 10 minutes après, on est à 6-0. Je pense que j’ai manqué de lucidité à ce moment-là », a reconnu l'entraîneur lensois, qui souhaite puiser dans ce fiasco la force pour battre l'OM dimanche soir.
Articles Recommandés
Ligue 1
Ligue 1

Toulouse - Strasbourg : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Un Joueur Du Psg Oublie Zidane Se Defend
Equipe de France

Un joueur du PSG oublié, Zidane se défend

Ol Un Buteur Compte Sur Maciel Pour Exploser
OL

OL : Un buteur compte sur Maciel pour exploser

Edf Pablo Pagis La Grosse Surprise De Zinedine Zidane
Equipe de France

EdF : Pablo Pagis, la grosse surprise de Zinedine Zidane

Fil Info

Toulouse - Strasbourg : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)
Un joueur du PSG oublié, Zidane se défend
OL : Un buteur compte sur Maciel pour exploser
EdF : Pablo Pagis, la grosse surprise de Zinedine Zidane
Séville ou Saint-Etienne, Lucas Stassin est méchant
Le Bayern admet être trop pauvre pour recruter Désiré Doué
Indice UEFA : La France pleure, la Belgique se prend à rêver
PSG : Dembélé prolongé, c'est signé
OM : Les bonnes nouvelles s'enchainent pour McCourt

Derniers commentaires

Un joueur du PSG oublié, Zidane se défend

Ouais enfin Hernandez ça fait depuis 4 matchs qu'il est bon à Paris donc aucun regret !

EdF : Pablo Pagis, la grosse surprise de Zinedine Zidane

Comment ça Thuram ?

Lens-OM : Les supporters lensois promettent du sport

Ils peuvent aussi couler et là ils vont couler jusqu'en juin. J'espère qu'ils vont se remettre la tête à l'endroit mais j'en doute. 1-9 pinaise quel raclée. C'est dur dur d'être un Lensois.

Le Bayern admet être trop pauvre pour recruter Désiré Doué

Doué n'était pas trop cher pour le Bayern. Simplement, ils ne voulaient pas miser autant sur un espoir, au contraire de PSG! Et puis, peut-être qu'il n'aurait pas été aussi performant et aussi rapidement avec un autre entraîneur...

L’OL a « transformé la chaîne L’Equipe en Disney Channel »

Merci serge… continue comme ca tu nous amuses!!

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
4Paris logo
Paris
17952216106
5Rennes logo
Rennes
16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
7Monaco logo
Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Brest logo
Brest
12933316124
11Lorient logo
Lorient
12933378-1
12Toulouse logo
Toulouse
1092431213-1
13Strasbourg logo
Strasbourg
1093151719-2
14Auxerre logo
Auxerre
1093151323-10
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
16Troyes logo
Troyes
89225716-9
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading