Lens : Gradit a vu des comportements scandaleux

Joueur le plus ancien au sein de l'effectif lensois, Jonathan Gradit n'est pas rentré en jeu contre Côme. Mais ce vendredi il est venu, tout comme Yannick Cahuzac, faire face à la presse. L'occasion pour le défenseur du RC Lens de 33 ans de balanquer quelques vérités sur certains de ses coéquipiers.

Fort étrangement, Florian Thauvin, le capitaine des Sang et Or cette saison, n'était pas présent en conférence de presse 48 heures après le désastre en Ligue des champions. Visiblement le RC Lens avait préféré envoyer Jonathan Gradit qui, revenant de blessure, n'a pas joué une seule minute face à la formation de Cesc Fabregas. Mais, installé sur le banc de touche pendant que ses coéquipiers coulaient à pic, l'expérimenté défenseur lensois a vu des comportements qui l'ont heurté. S'il n'a pas cité précisément des noms afin de ne pas dynamiter le vestiaire, Jonathan Gradit a tout de même fait savoir qu'il allait se faire entendre dans le vestiaire afin de ne plus jamais revoir cela de la part de joueurs lensois.

Des joueurs lensois ont les oreilles qui sifflent

Droit dans ses bottes, le défenseur présent à Lens depuis sept ans a tenu un discours inflexible. « Le vestiaire est capable de passer à la suite. Après, c’est à nous aussi de rappeler les choses. On a eu la chance ou la malchance d’assister à ça sur le banc avec Flo Sotoca. On a vu certains comportements. Et c’est à nous, notre rôle, de régler certaines choses avec certaines personnes. Pour ne pas trop laisser paraître et montrer de mauvaises attitudes. Malheureusement, il y en a eu quelques-unes pendant ce match. Quand on porte ce maillot, il ne faut pas se permettre de faire ça. Mais encore une fois, on englobe tout le monde. Je pense que c’est un naufrage collectif. Il ne faut pas citer une ou deux personnes. C’est vraiment un naufrage collectif », a confié l'ancien Caennais.

Lens n'oubliera jamais

De son côté, Yannick Cahuzac estime que cette déroute est collective et qu'il doit lui-même s'ajouter à la liste de ceux qui ont fauté et contribué à ce 9-1. « Sur l’aspect émotionnel, il est certain qu’on a été défaillants. Moi, le premier : à la mi-temps, j’ai un choix à faire. J’hésite entre fermer la boutique à 3-0 ou essayer de lancer du sang neuf pour impulser quelque chose. Je me dis que si on arrive à en mettre un, avec Bollaert, avec tout l’environnement, on peut peut-être essayer quelque chose. Et la finalité, c’est que 10 minutes après, on est à 6-0. Je pense que j’ai manqué de lucidité à ce moment-là », a reconnu l'entraîneur lensois, qui souhaite puiser dans ce fiasco la force pour battre l'OM dimanche soir.