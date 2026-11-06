Toulouse - Strasbourg : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)
parEric Bethsy
Toulouse : Restes - Diallo, McKenzie, Nicolaisen, Tapé - Jørgensen, Sigur, Casseres, Oppong - Tengstedt, Hidalgo.
Strasbourg : Jörgensen - Høgsberg, Doukouré, Coulibaly, Oso - El Mourabet, Essugo - Yassine, Reyna, Godo - Harder.
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Ligue 1
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