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Ligue 1

Toulouse - Strasbourg : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Ligue 1
parEric Bethsy
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Toulouse : Restes - Diallo, McKenzie, Nicolaisen, Tapé - Jørgensen, Sigur, Casseres, Oppong - Tengstedt, Hidalgo.
Strasbourg : Jörgensen - Høgsberg, Doukouré, Coulibaly, Oso - El Mourabet, Essugo - Yassine, Reyna, Godo - Harder.
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2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
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O. Lyonnais
1795221578
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Paris
17952216106
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Rennes
16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
7Monaco logo
Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Brest logo
Brest
12933316124
11Lorient logo
Lorient
12933378-1
12Toulouse logo
Toulouse
1092431213-1
13Strasbourg logo
Strasbourg
1093151719-2
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Auxerre
1093151323-10
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
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Troyes
89225716-9
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Le Mans
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