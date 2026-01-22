ICONSPORT_282550_0411
Lucas Chevalier

Le PSG a raté son mercato, Dugarry dézingue Campos

PSG22 janv. , 9:40
parMehdi Lunay
2
Battu au Sporting mardi soir, le Paris Saint-Germain a été plombé par son manque d'efficacité dans les deux surfaces. Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi ont été rapidement visés par les critiques. Christophe Dugarry en veut lui à Luis Campos.
Une défaite n'est jamais anodine pour un club comme le Paris Saint-Germain. C'est encore plus vrai quand c'est la deuxième en une petite semaine. Sorti de la coupe de France par son voisin du Paris FC, le champion d'Europe 2025 est aussi tombé en C1 mardi soir. Dominateurs, les Parisiens ont été piégés en fin de match par le Sporting. Un revers largement évitable et rapidement imputé à Lucas Chevalier. Le gardien français a mal renvoyé une frappe sur le second but, offrant un ballon cadeau à Luis Suarez.

Le PSG subit les deux erreurs de Campos

L'ancien gardien de Lille a été énormément critiqué par les journalistes et les supporters. Il n'était pas le seul. Entré en fin de match, Illya Zabarnyi a été catastrophique à Lisbonne. Les deux hommes sont les deux points faibles du PSG actuel. La responsabilité est aussi partagée par Luis Campos selon Christophe Dugarry. Le consultant de RMC a rappelé que le gardien français et le défenseur ukrainien étaient les principaux transferts de l'été dernier. Ils ont coûté plus de 100 millions d'euros au total.
« Ils ont pris deux mecs pour entrer dans le puzzle du Paris Saint-Germain. Ça fait pas clic, ça ne marche pas ! Rien n’est jamais irréversible. Mais, pour l’instant, Luis Campos et Luis Enrique sont déçus par leurs joueurs et ils ne les attendaient pas à ce niveau à ce moment de la saison. Je pense qu’ils espéraient eux aussi que ça se passe un petit peu mieux. A ce jour, je pense que Luis Campos s’est trompé », a t-il lâché dans Rothen s'enflamme avant de charger les deux joueurs.

Lire aussi

PSG : Luis Enrique lâche officiellement ChevalierPSG : Luis Enrique lâche officiellement Chevalier
« Pour faire une comparaison, Chevalier montre qu’il n’est pas meilleur que Donnarumma. Je pense que le PSG s’est affaibli à ce poste. […] Il n’est pas à la hauteur. Même chose pour ce gentil défenseur (Zabarnyi). Défensivement, c’est compliqué. Il est pris systématiquement dans la profondeur, en un contre un c’est compliqué, il n’est pas polyvalent. Quand il joue à droite, on voit que ce n’est pas mieux non plus », a conclu Dugarry. Architecte de l'équipe championne d'Europe, Luis Campos peut aussi être moins inspiré au mercato.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_282770_0018
OL

Le vestiaire de l'OL fait une découverte sur Endrick

ICONSPORT_282550_0061
LOSC

Lille écarte Ethan Mbappé !

ICONSPORT_215939_0089
OL

L’OL récupère 7,5 ME, c’est la magie du mercato version Textor

ICONSPORT_259368_0269
OM

Abdelli trop cher, l'OM menace de tout annuler

Fil Info

22 janv. , 11:00
Le vestiaire de l'OL fait une découverte sur Endrick
22 janv. , 10:40
Lille écarte Ethan Mbappé !
22 janv. , 10:20
L’OL récupère 7,5 ME, c’est la magie du mercato version Textor
22 janv. , 10:00
Abdelli trop cher, l'OM menace de tout annuler
22 janv. , 9:20
La LFP plombe l’ASSE
22 janv. , 9:00
Indice UEFA : L’OL et Lille appelés pour sauver la France
22 janv. , 8:40
Et encore une recrue à l'OL, c'est une surprise
22 janv. , 8:20
Dro Fernandez et le PSG, deux mauvaises nouvelles

Derniers commentaires

PSG : Luis Enrique lâche officiellement Chevalier

Mais ferme là donc avec tes insinuations à 2 balles.L.E est autrement plus intelligent que toi.Donnaruma est parti parce que lui et son agent ont fait du chantage auquel le PSG n'a pas cédé

Hugo Ekitike a broyé l’OM, Samir Nasri applaudit

c'est vraiment des visionnaires au psg mdrrr

Un enfant a été retrouvé dans le 11 de départ de l'OM

Gouiri bon joueur de ligue 1 pas plus...

PSG : Luis Enrique lâche officiellement Chevalier

C’est ENRIQUE qui l’a choisi ,il voulait se débarrasser de DONNARUMA à tout prix,je pense qu’il commençait à prendre trop de place.Pas facile pour lui de se dédire.

Timber, Nwaneri, Abdelli et Da Cunha, l’OM les veut tous

c'est vrai que dijaya on le voit jamais sur les articles de l'OL cette truffe

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading