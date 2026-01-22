Le PSG a raté son mercato, Dugarry dézingue Campos

Battu au Sporting mardi soir, le Paris Saint-Germain a été plombé par son manque d'efficacité dans les deux surfaces. Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi ont été rapidement visés par les critiques. Christophe Dugarry en veut lui à Luis Campos.

Une défaite n'est jamais anodine pour un club comme le Paris Saint-Germain . C'est encore plus vrai quand c'est la deuxième en une petite semaine. Sorti de la coupe de France par son voisin du Paris FC, le champion d'Europe 2025 est aussi tombé en C1 mardi soir. Dominateurs, les Parisiens ont été piégés en fin de match par le Sporting. Un revers largement évitable et rapidement imputé à Lucas Chevalier. Le gardien français a mal renvoyé une frappe sur le second but, offrant un ballon cadeau à Luis Suarez.

Le PSG subit les deux erreurs de Campos

L'ancien gardien de Lille a été énormément critiqué par les journalistes et les supporters. Il n'était pas le seul. Entré en fin de match, Illya Zabarnyi a été catastrophique à Lisbonne. Les deux hommes sont les deux points faibles du PSG actuel. La responsabilité est aussi partagée par Luis Campos selon Christophe Dugarry. Le consultant de RMC a rappelé que le gardien français et le défenseur ukrainien étaient les principaux transferts de l'été dernier. Ils ont coûté plus de 100 millions d'euros au total.

« Ils ont pris deux mecs pour entrer dans le puzzle du Paris Saint-Germain. Ça fait pas clic, ça ne marche pas ! Rien n’est jamais irréversible. Mais, pour l’instant, Luis Campos et Luis Enrique sont déçus par leurs joueurs et ils ne les attendaient pas à ce niveau à ce moment de la saison. Je pense qu’ils espéraient eux aussi que ça se passe un petit peu mieux. A ce jour, je pense que Luis Campos s’est trompé », a t-il lâché dans Rothen s'enflamme avant de charger les deux joueurs.

