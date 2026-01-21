Chevalier et Zabarnyi virés, le PSG n'en peut plus

ICONSPORT_282550_0302

Malgré une forte domination, le PSG s’est incliné dans les ultimes instants face au Sporting Portugal mardi lors de la 7e journée de Ligue des Champions (2-1). Deux joueurs sont vivement critiqués dans les rangs parisiens : Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi.
Le Paris Saint-Germain avait une occasion en or de conforter sa place dans le top 8 de la Ligue des Champions mardi avec son déplacement abordable sur la pelouse du Sporting Portugal. Les hommes de Luis Enrique ont outrageusement dominé. Ils ont néanmoins été surpris en fin de match face aux Portugais et un but inscrit dans les derniers instants a permis aux coéquipiers de Luis Suarez de l’emporter. Une énorme frustration pour Luis Enrique, qui n’a pas caché son énervement en conférence de presse.
L’entraîneur du PSG doit aussi en vouloir à certains de ses joueurs, lesquels n’ont pas été au niveau. Deux noms viennent directement en tête, ceux des recrues estivales Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi. Concernant le gardien parisien, Daniel Riolo a été très cash dans l’After Foot sur RMC en estimant que la défaite était son entière responsabilité.
« Il était à genoux, il était victime de la frappe. Quand tu as une action isolée comme ça, que le match n'est pas en train de tourner pour toi mais que tu l'as quand même dominé, tu es à 1-1 et rien ne dit que le PSG ne va pas aller marquer un but et arracher la victoire qui aurait été logique. Quand tu as une frappe plein axe, que tu tombes à genoux comme ça et que tu fais un arrêt aussi minable, malheureusement, la défaite est pour toi » estime le consultant, de plus en plus dépité par le niveau de jeu affiché par Lucas Chevalier.
Un avis que rejoignent de nombreux supporters du PSG, pour qui il devient difficile d’être patient avec l’ex-gardien de Lille. L’autre recrue estivale Illya Zabarnyi en prend également pour son grade. L’Ukrainien n’a pourtant disputé que 10 minutes mardi au Sporting, suffisamment pour rendre une copie catastrophique selon Florent Gautreau, qui s’est lui exprimé sur X.

Chevalier prend cher, Zabarnyi pas épargné

« Si le PSG veut voyager loin, il ne pourra pas compter sur Zabarnyi, défenseur trop souvent en souffrance, régulièrement fautif et dépassé 2 fois en 2 minutes ce soir… Beraldo très bon footballeur mais défenseur insuffisant n’est pas rassurant non plus. Et Marquinhos a parfois du mal depuis quelques mois. Pacho ne pourra pas tout faire » regrette le journaliste. Six mois après le mercato d’été, le constat est pour l’instant terrible et implacable pour Luis Campos, avec deux recrues qui plombent plus le PSG qu’il ne l’aide pour le moment.

