OL : Pavel Sulc opéré, il y pense de plus en plus
Pavel Sulc

OL : Pavel Sulc opéré, il y pense de plus en plus

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parClaude Dautel
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Expulsé avec la République Tchèque contre l'Angleterre, Pavel Sulc a confirmé avec sa sélection, comme avec l'OL, qu'il n'avait pas retrouvé son rythme de la saison passée. Dans son pays, on se demande si le milieu offensif ne doit pas se faire opérer du genou, lequel semble encore le gêner.
Ce samedi soir, les Tchèques joueront en Espagne, ce qui n'est pas le plus facile des déplacements. Et pour cette rencontre, Santi Denia, le coach de la République Tchèque, devra se passer de Pavel Sulc, qui a vu rouge mardi face aux Three Lions. Dans son pays, le joueur de l'Olympique Lyonnais suscite des doutes cette saison, l'ancien joueur du Viktoria Plzen n'ayant plus le rendement connu l'année dernière lors de sa première saison sous le maillot de l'OL. Perturbé par un souci au genou, qui l'a éloigné des terrains plusieurs semaines en avril, et qui l'a empêché de débuter la saison en même temps que ses coéquipiers, Pavel Sulc n'est pas à 100%, et dans son pays, la question d'une opération de ce genou qui semble toujours le perturber est toujours évoquée, quitte à ce qu'il manque plusieurs mois.

Pavel Sulc opéré ? La question est dans l'air

Le média tchèque Totalni Fotbal estime que Pavel Sulc doit se résoudre à passer sur le billard pour régler définitivement son problème. « Pavel Sulc devrait se poser la question essentielle de savoir s'il ne vaudrait pas mieux soigner ce genou qui le limite encore tant, en sacrifiant environ trois mois sans football, afin d'être à nouveau en pleine forme physiquement. C'est la seule façon pour lui de retrouver son niveau de la saison dernière et de continuer à progresser sur le plan footballistique. Il en a le potentiel, et ce serait dommage qu'il le gaspille ainsi », écrit notre confrère.
Sur le site spécialisé Isport.blesk.cz, Jonas Bartos partage également l'avis selon lequel Pavel Sulc doit réfléchir à se faire opérer. « Pavel est confronté à une décision importante, opter pour une pause plus longue plutôt que de reporter son problème de santé. Son problème au genou ne se résoudra probablement de lui-même. Il aura peut-être besoin de plusieurs mois de repos pour guérir complètement, ce qu’il ne souhaite pas faire en pleine saison, ce qui est compréhensible. D’un autre, il serait peut-être préférable pour tout le monde qu’il prenne une pause après trois saisons chargées, durant lesquelles il a quasiment tout joué avec son club et l’équipe nationale », fait remarquer le journaliste tchèque. A voir ce que l'Olympique Lyonnais pense aussi de tout cela.

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