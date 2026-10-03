Trois Lillois virés, Létang crée la panique

Trois Lillois virés, Létang crée la panique

LOSC
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Connu pour son intransigeance, Olivier Létang a encore frappé. Le président du LOSC, qui avait poussé un coup de gueule dans le vestiaire avant la trêve internationale, a profité de la pause pour licencier trois employés. De quoi pourrir l'ambiance au sein du club.
Que les arbitres de Ligue 1 se rassurent, Olivier Létang a aussi d’autres cibles lorsqu’il pousse ses coups de gueule. Le président de Lille s’en prend tout autant à ses joueurs après leurs contre-performances. Déjà agacé malgré la victoire à Toulouse (1-0) le 3 septembre dernier, le dirigeant a de nouveau recadré son vestiaire suite à la défaite à Nice (2-1) avant la trêve internationale. L’ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain a fait savoir que le contenu de la rencontre était inacceptable.

Létang sème la terreur

La bonne nouvelle pour les Dogues, c’est qu’a priori, aucune mise à l’écart ne devrait être prononcée dans l’immédiat. Tous les secteurs du club nordiste ne peuvent pas en dire autant. Dans le service communication tout d’abord, L’Equipe nous apprend qu’un employé de très longue date a été licencié pendant la trêve internationale. Son limogeage a choqué dans les bureaux, ajoutent nos confrères, qui parlent d’un véritable climat de crainte pour certains. Il faut dire que ce n’est pas la seule éviction ces derniers jours.
Le LOSC a également profité de la pause dans le calendrier pour virer deux analystes vidéos, tandis qu’un autre a été engagé. A noter que ces départs forcés n’ont rien à voir avec les performances de l’équipe classée quatrième après quatre journée de Ligue 1. Preuve que le président Olivier Létang était mécontent des services et plus particulièrement des personnes concernées. Ses décisions renforcent encore un peu plus sa réputation de patron exigeant. Et tant pis si son intransigeance crée une mauvaise ambiance en interne.
Articles Recommandés
Vente Nantes Kita Et Les Repreneurs Deja Sous Surveillance
FC Nantes

Vente Nantes : Kita et les repreneurs déjà sous surveillance

Psg Coup De Theatre En Preparation Pour Le Parc Des Princes
PSG

PSG : Coup de théâtre pour le Parc des Princes

Edf Griezmann Sest Senti Humilie Il Sexplique
Equipe de France

EdF : Griezmann s’est senti humilié, il s’explique

Psg Donnamrumma Poignarde Mbappe Dans Le Dos
PSG

PSG : Donnamrumma poignarde Mbappé dans le dos

Fil Info

Vente Nantes : Kita et les repreneurs déjà sous surveillance
PSG : Coup de théâtre pour le Parc des Princes
EdF : Griezmann s’est senti humilié, il s’explique
PSG : Donnamrumma poignarde Mbappé dans le dos
Audience : TF1 bat un record avec France-Italie
EdF : Upamecano quitte brutalement le rassemblement
OL : Pavel Sulc opéré, il y pense de plus en plus
PSG : Luis Enrique prépare le retour du siècle
L'OM visait Da Cunha, Benatia révèle qui l'a remplacé

Derniers commentaires

EdF : Dembélé viré par Zidane, Riolo a tranché

Il a raison... Ousmane Dembélé est à la rue.

EdF : Dembélé viré par Zidane, Riolo a tranché

Kylian Mbappé va revenir. ^^

EdF : Dembélé viré par Zidane, Riolo a tranché

Zinedine Zidane doit trancher... car pour l'instant... Ousmane Dembélé est un fantôme sur le terrain. Vivement que Kylian Mbappé revienne.

EdF : Dembélé viré par Zidane, Riolo a tranché

dembelé est dans le dur en ce debut de saison .Il est un peu emprunté et maladroit mais il defend beaucoup en premier rideau .Ce travail ingrat permet d'empecher les bonnes relances .Que dire aussi de Cherki alors?

PSG : Donnamrumma poignarde Mbappé dans le dos

Donnamrumma donne sa préférence au fantôme du match ? 😆🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading