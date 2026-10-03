Trois Lillois virés, Létang crée la panique

Connu pour son intransigeance, Olivier Létang a encore frappé. Le président du LOSC, qui avait poussé un coup de gueule dans le vestiaire avant la trêve internationale, a profité de la pause pour licencier trois employés. De quoi pourrir l'ambiance au sein du club.

Que les arbitres de Ligue 1 se rassurent, Olivier Létang a aussi d’autres cibles lorsqu’il pousse ses coups de gueule. Le président de Lille s’en prend tout autant à ses joueurs après leurs contre-performances. Déjà agacé malgré la victoire à Toulouse (1-0) le 3 septembre dernier, le dirigeant a de nouveau recadré son vestiaire suite à la défaite à Nice (2-1) avant la trêve internationale. L’ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain a fait savoir que le contenu de la rencontre était inacceptable.

Létang sème la terreur

La bonne nouvelle pour les Dogues, c’est qu’a priori, aucune mise à l’écart ne devrait être prononcée dans l’immédiat. Tous les secteurs du club nordiste ne peuvent pas en dire autant. Dans le service communication tout d’abord, L’Equipe nous apprend qu’un employé de très longue date a été licencié pendant la trêve internationale. Son limogeage a choqué dans les bureaux, ajoutent nos confrères, qui parlent d’un véritable climat de crainte pour certains. Il faut dire que ce n’est pas la seule éviction ces derniers jours.

Le LOSC a également profité de la pause dans le calendrier pour virer deux analystes vidéos, tandis qu’un autre a été engagé. A noter que ces départs forcés n’ont rien à voir avec les performances de l’équipe classée quatrième après quatre journée de Ligue 1. Preuve que le président Olivier Létang était mécontent des services et plus particulièrement des personnes concernées. Ses décisions renforcent encore un peu plus sa réputation de patron exigeant. Et tant pis si son intransigeance crée une mauvaise ambiance en interne.