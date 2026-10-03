Trois Lillois virés, Létang crée la panique

Il a raison... Ousmane Dembélé est à la rue.
Kylian Mbappé va revenir. ^^
Zinedine Zidane doit trancher... car pour l'instant... Ousmane Dembélé est un fantôme sur le terrain. Vivement que Kylian Mbappé revienne.
dembelé est dans le dur en ce debut de saison .Il est un peu emprunté et maladroit mais il defend beaucoup en premier rideau .Ce travail ingrat permet d'empecher les bonnes relances .Que dire aussi de Cherki alors?
Donnamrumma donne sa préférence au fantôme du match ? 😆🤣
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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