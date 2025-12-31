Le PSG à l'assaut d'un prodige à 70ME

A la veille de l'ouverture du marché hivernal des transferts, le PSG a déjà les idées claires. Et Luis Campos a même déjà ciblé un jeune attaquant pour venir renforcer l'effectif de Luis Enrique.

Duel à trois pour une merveille offensive

Le média sportif anglais révèle que la valeur du jeune joueur ivoirien serait plutôt autour de 65 millions d'euros, et que compte tenu de ce tarif, seuls trois clubs seraient très chauds, à savoir le Paris Saint-Germain, Manchester United, et surtout le Bayern Munich. En juillet dernier, Yan Diomande a quitté Leganes pour rejoindre Leipzig moyennant 20 millions d'euros. Mais ses six buts et trois passes décisives en seulement 14 matchs de Bundesliga ont évidemment déjà fait grimper le prix de l'attaquant. Et du côté de Leizpig on n'aura aucun état d'âme à le vendre dès ce mercato d'hiver si une énorme offre arrive.

« L'idée de perdre Diomande aussi rapidement ne faisait pas fait partie du plan initial lorsqu'ils ont déboursé 20 millions d'euros pour le recruter cet été. Mais Leipzig est pragmatique quant à son modèle économique : former de jeunes talents et les revendre avec un bénéfice substantiel », précise Danyal Khan, journaliste pour Sky Sports. Une plus-value de 50 millions d'euros en seulement six mois, on peut effectivement comprendre le club allemand s'il laisse filer son jeune prodige pour 70 millions d'euros au PSG ou dans un autre monstre européen.