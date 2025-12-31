ICONSPORT_280914_0178
Yan Diomande

Le PSG à l'assaut d'un prodige à 70ME

A la veille de l'ouverture du marché hivernal des transferts, le PSG a déjà les idées claires. Et Luis Campos a même déjà ciblé un jeune attaquant pour venir renforcer l'effectif de Luis Enrique.
L'année 2025 restera à tout jamais dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais pour rééditer une telle performance, les dirigeants des champions d'Europe savent qu'il va obligatoirement falloir apporter des retouches à l'équipe actuelle. Et, à quelques heures du passage à 2026, et donc de l'ouverture du mercato, Sky Sports annonce que le PSG est très intéressé par Yan Diomande, le jeune attaquant international ivoirien de 19 ans. Actuellement à la Coupe d'Afrique des Nations avec sa sélection, l'ailier gauche de Leipzig avait été valorisé dans un premier temps à 100 millions d'euros. Et déjà le Paris SG avait été cité comme un des clubs intéressés par Diomande au début du mois de décembre, même si ce prix semblait totalement surréaliste. 

Duel à trois pour une merveille offensive

Le média sportif anglais révèle que la valeur du jeune joueur ivoirien serait plutôt autour de 65 millions d'euros, et que compte tenu de ce tarif, seuls trois clubs seraient très chauds, à savoir le Paris Saint-Germain, Manchester United, et surtout le Bayern Munich. En juillet dernier, Yan Diomande a quitté Leganes pour rejoindre Leipzig moyennant 20 millions d'euros. Mais ses six buts et trois passes décisives en seulement 14 matchs de Bundesliga ont évidemment déjà fait grimper le prix de l'attaquant. Et du côté de Leizpig on n'aura aucun état d'âme à le vendre dès ce mercato d'hiver si une énorme offre arrive.
« L'idée de perdre Diomande aussi rapidement ne faisait pas fait partie du plan initial lorsqu'ils ont déboursé 20 millions d'euros pour le recruter cet été. Mais Leipzig est pragmatique quant à son modèle économique : former de jeunes talents et les revendre avec un bénéfice substantiel », précise Danyal Khan, journaliste pour Sky Sports. Une plus-value de 50 millions d'euros en seulement six mois, on peut effectivement comprendre le club allemand s'il laisse filer son jeune prodige pour 70 millions d'euros au PSG ou dans un autre monstre européen.
Y. Diomande

Y. Diomande

Ivory CoastCôte d'Ivoire Âge 19 Attaquant

Bundesliga

Matchs14
Buts6
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
