Le PSG a fait paniquer le Barça pour 1 ME

PSG18 sept. , 21:00
parEric Bethsy
Avant la fermeture du marché des transferts vendredi, le Paris Saint-Germain féminin a tenté de conclure un gros coup. Le club de la capitale a transmis une offre à la milieu offensive du FC Barcelone Alexia Putellas. Mais l’internationale espagnole a fini par refuser la proposition parisienne.
Chez les féminines aussi, le Paris Saint-Germain aime s’attaquer au FC Barcelone. Le vice-champion de France a besoin de relancer son projet après le départ de la Française Grace Geyoro aux London City Lionesses. Avant la fermeture du marché des transferts vendredi, le club de la capitale s’est donc penché sur la situation d’Alexia Putellas. La milieu offensive du Barça représente une belle opportunité puisque son contrat expire l’été prochain, si l’on ne tient pas compte de l’année supplémentaire en option.
De plus, le bail de l’internationale espagnole contient une clause libératoire à un million d’euros. Le tarif, certes élevé pour une opération dans le foot féminin, reste largement à la portée du Paris Saint-Germain qui a évidemment transmis une offre généreuse à Alexia Putellas. La Barcelonaise a l’occasion d’augmenter nettement ses revenus en posant ses valises dans la capitale française où l’attendent un contrat de quatre ans, ainsi que sa coéquipière en sélection Olga Carmona. Ce qui explique en partie pourquoi la joueuse a pris la peine de bien réfléchir avec son entourage.
A. Putellas Segura

A. Putellas Segura

SpainEspagne Âge 31 Milieu
Mais ce jeudi, ESPN confirme la tendance déjà donnée par d’autres médias ces dernières heures. Alexia Putellas a choisi de refuser l’offre du Paris Saint-Germain afin de rester fidèle à son club formateur. C’est sans doute un énorme soulagement pour le Barça qui aurait pu assister au départ d’une joueuse importante sans pouvoir réagir. Cet été, en raison de ses problèmes financiers, le club catalan a réduit son effectif et n’avait pas prévu une séparation avec la double Ballon d’Or (2021 et 2022).
Derniers commentaires

OM-PSG : Les Marseillais y ont cru, ça n'a pas duré

On en parle du but de Veretout valable ou pas ? Il n y a que Bastien et en L1 Qatar que ce but peut être refusé Quand on a encore 1000 points de retard en L1, on l a joue modeste ma petite Kenny 🤣

OM-PSG : Les Marseillais y ont cru, ça n'a pas duré

Il sera le + grand club de France quand il aura déjà + de points que nous en L1 et que les Qatarix comme toi ne seront plus la A l Heure d aujourd'hui, ton vieux club de banlieue a + joué contre notre réserve que nos professionnels 🤣

OM-PSG : Les Marseillais y ont cru, ça n'a pas duré

On a gagné à 10 contre 11 deux fois chez eux. Meme Maxwell avait marqué. Faudrait attacher les lacets des joueurs pour niveler ce match

OM-PSG : Les Marseillais y ont cru, ça n'a pas duré

Un match dure 90 minutes et toi le remontadé par excellence, tu le sais mieux que personne 🤣

OM-PSG : Les Marseillais y ont cru, ça n'a pas duré

Normalement le plus grand club de France ne compte pas compter sur les blessures adverses.

