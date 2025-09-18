Le PSG a fait paniquer le Barça pour 1 ME

Avant la fermeture du marché des transferts vendredi, le Paris Saint-Germain féminin a tenté de conclure un gros coup. Le club de la capitale a transmis une offre à la milieu offensive du FC Barcelone Alexia Putellas. Mais l’internationale espagnole a fini par refuser la proposition parisienne.

Chez les féminines aussi, le Paris Saint-Germain aime s’attaquer au FC Barcelone. Le vice-champion de France a besoin de relancer son projet après le départ de la Française Grace Geyoro aux London City Lionesses. Avant la fermeture du marché des transferts vendredi, le club de la capitale s’est donc penché sur la situation d’Alexia Putellas. La milieu offensive du Barça représente une belle opportunité puisque son contrat expire l’été prochain, si l’on ne tient pas compte de l’année supplémentaire en option.

De plus, le bail de l’internationale espagnole contient une clause libératoire à un million d’euros. Le tarif, certes élevé pour une opération dans le foot féminin, reste largement à la portée du Paris Saint-Germain qui a évidemment transmis une offre généreuse à Alexia Putellas. La Barcelonaise a l’occasion d’augmenter nettement ses revenus en posant ses valises dans la capitale française où l’attendent un contrat de quatre ans, ainsi que sa coéquipière en sélection Olga Carmona. Ce qui explique en partie pourquoi la joueuse a pris la peine de bien réfléchir avec son entourage.

Mais ce jeudi, ESPN confirme la tendance déjà donnée par d’autres médias ces dernières heures. Alexia Putellas a choisi de refuser l’offre du Paris Saint-Germain afin de rester fidèle à son club formateur. C’est sans doute un énorme soulagement pour le Barça qui aurait pu assister au départ d’une joueuse importante sans pouvoir réagir. Cet été, en raison de ses problèmes financiers, le club catalan a réduit son effectif et n’avait pas prévu une séparation avec la double Ballon d’Or (2021 et 2022).