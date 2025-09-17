Deux fois Ballon d'Or, le PSG fait une offre !

Le mercato bat encore son plein côté football féminin et le Paris Saint-Germain veut tenter un énorme coup en s'offrant, dans la dernière ligne droite, Alexia Putellas.

En s'offrant Lionel Messi en août 2021, le Paris Saint-Germain avait réussi à mettre la main sur l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, détenteur, à ce moment-là, de six Ballon d'Or et en route pour glaner son septième. L'histoire entre le club de la capitale et les lauréats du trophée individuel n'est peut-être pas terminée. Selon des informations venues tout droit d'Espagne, le PSG rêve de s'offrir Alexia Putellas, l'une des très grandes stars de la section féminine du FC Barcelone.

A. Putellas Segura Espagne • Âge 31 • Milieu

Le PSG tente de s'offrir Alexia Putellas

Si l'on en croit un rapport de Marca, célèbre quotidien sportif espagnol, le Paris Saint-Germain a transmis une offre au FC Barcelone pour Alexia Putellas. La joueuse de 31 ans, qui compte 465 matchs sous les couleurs blaugranas et 135 avec la sélection espagnole, faisant par ailleurs d'elle la joueuse la plus capée de l'histoire de la Roja féminine. Putellas n'a cependant pas exprimé son intention de quitter le club dans lequel elle évolue depuis 2012. La milieu offensive peut d'ailleurs compter sur le soutien de sa direction qui a fait savoir à ses homologues parisiens qu'elle n'avait pas l'intention de négocier.

Pour que le transfert puisse avoir lieu, le PSG devra proposer un chèque d'un montant égal à la clause libératoire qui se trouve dans le contrat de la double lauréate du Ballon d'Or (2021, 2022). Après s'être séparée de Grace Geyoro, la direction parisienne veut frapper un très grand coup. Toutefois, le montant de la clause libératoire d'Alexia Putellas n'a pas filtré. Pour rappel, le mercato estival ferme ses portes dans deux jours pour les féminines.