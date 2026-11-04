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Kvaratskhelia énorme avec le PSG
Le Ballon d'Or 2026 vers Kvaratskhelia

Le PSG renonce à remplacer Kvaratskhelia selon Canal+

PSG
parClaude Dautel
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Gravement blessé au genou lors du match entre le PSG et le FC Barcelone, Khvicha Kvaratskhelia a été opéré et sera absent toute la saison. Selon Canal+, le Paris Saint-Germain n'a pas l'intention de remplacer l'ailier géorgien.
C'est une très lourde perte pour Luis Enrique, Khvicha Kvaratskhelia ne rejouera pas cette saison. Pour l'instant, cela ne se ressent pas réellement sur les résultats du PSG en Ligue 1 et en Ligue des champions, mais forcément il en sera probablement autrement lorsque le niveau va s'élever en C1. Lors des deux dernières victoires du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia avait joué un rôle énorme lors des matchs cruciaux et son absence n'est donc pas anodine. Mais, visiblement, l'entraîneur du club de la capitale ne fait pas du remplacement de l'international géorgien une de ses priorités lors du prochain mercato d'hiver. En effet, selon Olivier Tallaron, sauf si d'ici janvier prochain il y avait un autre cadre sérieusement blessé, le PSG ne passera pas par la case recrutement.
Le journaliste de Canal+, qui suit l'actualité du Paris Saint-Germain est affirmatif : « Sauf nouvelle blessure importante d’un élément majeur, le PSG ne se positionnera sur aucun joueur pour remplacer Kvara cet hiver au Mercato ». Pour l'instant, le PSG doit se passer, en plus de Khvicha Kvaratskhelia, d'Ousmane Dembélé, Marquinhos et Nuno Mendes. Mais, ces derniers ne seront pas absents très longtemps, puisque les champions d'Europe évoquent des forfaits de quelques semaines. Et on l'a encore vu contre Villarreal, Luis Enrique peut faire confiance à la totalité de son groupe, y compris les plus jeunes à l'image de Quentin Ndjantou lancé dans le grand bain européen.
Cependant, le PSG ne l'a jamais caché, Luis Campos restera à l'affût d'une possible opportunité. C'est d'ailleurs lors du mercato d'hiver 2025 que le club de la capitale avait fait signer Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples. Paris tournait autour du joueur géorgien depuis quelques mois, mais n'avait pas prévu que le club italien accepte son offre en janvier plutôt qu'en fin de saison.
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Derniers commentaires

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Qu'importe l'arbitrage, vs êtes rentré sur le terrain sans envie, le niveau des équipes n'es pas le même et 6 buts face au barca c'est pas la honte, mais le jeu produit et les couilles laissées au vestiaire n'ont pas aidé Si tu sais pas le reconnaître désolé pr toi

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On ne peut que lui souhaiter bonne chance dans sa nouvelle aventure.

Lens prend une correction historique face à Côme

Pas terrible jouer en jaune en ce moment 😁

TV : « Urgence » à la LFP pour sortir du « traquenard Ligue1+ »

Tu es encore en train de vouloir noyer le poisson en m'attribuant des paroles que toi... tu es en train d'écrire. Tu fais ta petite histoire quoi. Mdr Ce que tu dis... n'avance que ta parole. Pas la mienne. ^^ Mais apparemment... tu n'es pas là par hasard.

Lens prend une correction historique face à Côme

Tu compares une deroute face au Barca de Messi, Neymar et Suarez, à une humiliation face a un club qui il y a trois ans etait en d2 italienne ? Et puis en tant que Lyonnais vous êtes un peu mal placé pour parler parce que la remontada d United ne vous rend pas hommage !!!

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