Le PSG renonce à remplacer Kvaratskhelia selon Canal+

Gravement blessé au genou lors du match entre le PSG et le FC Barcelone, Khvicha Kvaratskhelia a été opéré et sera absent toute la saison. Selon Canal+, le Paris Saint-Germain n'a pas l'intention de remplacer l'ailier géorgien.

C'est une très lourde perte pour Luis Enrique, Khvicha Kvaratskhelia ne rejouera pas cette saison. Pour l'instant, cela ne se ressent pas réellement sur les résultats du PSG en Ligue 1 et en Ligue des champions, mais forcément il en sera probablement autrement lorsque le niveau va s'élever en C1. Lors des deux dernières victoires du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia avait joué un rôle énorme lors des matchs cruciaux et son absence n'est donc pas anodine. Mais, visiblement, l'entraîneur du club de la capitale ne fait pas du remplacement de l'international géorgien une de ses priorités lors du prochain mercato d'hiver. En effet, selon Olivier Tallaron, sauf si d'ici janvier prochain il y avait un autre cadre sérieusement blessé, le PSG ne passera pas par la case recrutement.

Le journaliste de Canal+, qui suit l'actualité du Paris Saint-Germain est affirmatif : « Sauf nouvelle blessure importante d’un élément majeur, le PSG ne se positionnera sur aucun joueur pour remplacer Kvara cet hiver au Mercato ». Pour l'instant, le PSG doit se passer, en plus de Khvicha Kvaratskhelia, d'Ousmane Dembélé, Marquinhos et Nuno Mendes. Mais, ces derniers ne seront pas absents très longtemps, puisque les champions d'Europe évoquent des forfaits de quelques semaines. Et on l'a encore vu contre Villarreal, Luis Enrique peut faire confiance à la totalité de son groupe, y compris les plus jeunes à l'image de Quentin Ndjantou lancé dans le grand bain européen.

Cependant, le PSG ne l'a jamais caché, Luis Campos restera à l'affût d'une possible opportunité. C'est d'ailleurs lors du mercato d'hiver 2025 que le club de la capitale avait fait signer Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples. Paris tournait autour du joueur géorgien depuis quelques mois, mais n'avait pas prévu que le club italien accepte son offre en janvier plutôt qu'en fin de saison.