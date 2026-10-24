PSG : Vitinha déchire toute les offres

Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2029, Vitinha est dans le collimateur d'autres grands clubs européens. Mais, après avoir gagné deux fois la Ligue des champions avec Paris, le joueur portugais a répondu négativement à tout le monde.

Vitinha a marqué un but contre le FC Barcelone , mais il a aussi fait étalage de toute sa classe. Depuis deux ans, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain est entré dans une nouvelle dimension, sa troisième place au Ballon d'Or 2025 confirmant sa nouvelle stature. Forcément, quelques grands clubs se sont intéressés à Vitinha, et récemment c'est le Barça qui est même venu aux renseignements. Mais selon le quotidien espagnol AS , le joueur formé au FC Porto a été très clair avec le club catalan, il était hors de question qu'il signe avec Barcelone. Pour Vitinha, il n'y a pas de débat à avoir, car tout comme il l'avait déjà fait savoir aux dirigeants du Real Madrid et de plusieurs clubs de Premier League, il n'a nullement l'intention de quitter le PSG l'été prochain ou les saisons suivantes.

Vitinha aime Paris

Selon des sources proches du joueur, Vitinha est très heureux au PSG où il désire remporter de nouveaux titres. Sa carrière est gérée par Jorge Mendes, habitué aux opérations financières complexes et d'une ampleur considérable. Dans le cas de Vitinha, le super-agent portugais maintient la porte fermée, du moins pour l'instant, à tout prétendant, compte tenu du désir du joueur de rester au PSG », écrivent nos confrères espagnols.

Vitinha, dont la valeur est estimée à 140 millions d'euros par Transfermarkt seulement quatre ans après avoir été recruté par le Paris Saint-Germain pour 41,5 millions d'euros, se sent bien dans la capitale avec sa famille et il refuse toutes les négociations. «», écrivent nos confrères espagnols.

Si Vitinha a récemment dit non au FC Barcelone, l'idée d'un transfert au Real Madrid, plusieurs fois évoqué par les médias madrilènes, n'est pas plus dans l'air. « Les rumeurs concernant une possible arrivée relevaient davantage du vœu pieux des supporters madrilènes que d'une réalité tangible », confie Javie Sillé. Le journaliste d'AS referme donc le dossier de Vitinha, Jorge Mendes, son agent, ayant fait savoir que son transfert était déjà à oublier.