Le maillot noir et rose du PSG a fuité

Dans l’optique de marcher sur sa popularité grandissante ces dernières années, le PSG sort désormais régulièrement un 4e maillot, utilisé notamment dans les matchs de Ligue des Champions.

La semaine prochaine, le PSG recevra ainsi Tottenham au Parc des Princes, et les joueurs de Luis Enrique auront une nouvelle tenue sur le dos. Le site spécialisé Footy Headlines, toujours le premier pour révéler les nouveaux maillots des clubs européens, dévoile ainsi la tenue à la disposition des joueurs parisiens. Ce maillot noir est intitulé Jordan PSG 2025-2026 et sera donc principalement de couleur sombre, avec un liseré rose central et des touches argentés.

La collaboration avec la marque de Michael Jordan permet en général de sortir des produits qui plaisent au public au coeur de l’automne, histoire de pouvoir les commander pour les placer au pied du sapin à Noël.

Le site spécialisé que le PSG a repris la gamme de couleurs d’un maillot d’entrainement du club qui avait bien marché, en 2019-2020, le noir et le rose ayant plu aux passionnés du club parisien, chez les hommes comme chez les femmes.