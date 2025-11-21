Le maillot noir et rose du PSG a fuité

exactement !! après ils sont jamais content quand c'est l'OM ... faut des dingueries pour qu'ils commencent a émettre des choses positives sur Marseille
je suis d'accord avec toi sur la faiblesse du milieu, pour le reste non. Deja l'effectif au complet c'est anormal si ca fini pas dans les 4 . Hier on a vu une equipe realiste, bonne en transition qui a su tactiquement laisser nice se casser les dents. Je pense que cet hiver l'arrivée d'un milieu costaud, d'impact va apporter un plus qu'ils ont identifié le soucis de cette année. Par contre ne pas noter les sortie de balle maitrisées, la pagaille de but et dire qu'ils ont pas tops, c'est un peu abusé je trouve A aucun moment l'OM est en danger hier
C'est justement quand on sait les défauts d'un joueur qu'il faut saluer ses efforts afin de se surpasser. Greenwood sera peut être un jour aussi fort que Dembelé mais il a encore du chemin à parcourir et des trophées à remporter.
Rires, et bien chacun ses critères. Mais ne porte pas la poisse à Greenwood hein.
Rires, oui de même que des statistiques et son côté décisif en coupe d'Europe et en ligue 1 ne veulent rien dire non plus.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|28
|13
|9
|1
|3
|33
|12
|21
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|13
|5
|2
|6
|18
|23
|-5
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
Loading
Light Pink Jordan Logo & PSG crest elements 👀
𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐖𝐄 𝐆𝐎: Jordan PSG 25-26 Fourth Kit Leaked - Match Version - Launch Next Week: footyheadlines.com/2025/02/psg-25…