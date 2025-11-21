psg
Le maillot noir et rose du PSG a fuité

PSG21 nov. , 22:00
Dans l’optique de marcher sur sa popularité grandissante ces dernières années, le PSG sort désormais régulièrement un 4e maillot, utilisé notamment dans les matchs de Ligue des Champions.
La semaine prochaine, le PSG recevra ainsi Tottenham au Parc des Princes, et les joueurs de Luis Enrique auront une nouvelle tenue sur le dos. Le site spécialisé Footy Headlines, toujours le premier pour révéler les nouveaux maillots des clubs européens, dévoile ainsi la tenue à la disposition des joueurs parisiens. Ce maillot noir est intitulé Jordan PSG 2025-2026 et sera donc principalement de couleur sombre, avec un liseré rose central et des touches argentés.
La collaboration avec la marque de Michael Jordan permet en général de sortir des produits qui plaisent au public au coeur de l’automne, histoire de pouvoir les commander pour les placer au pied du sapin à Noël.
Le site spécialisé que le PSG a repris la gamme de couleurs d’un maillot d’entrainement du club qui avait bien marché, en 2019-2020, le noir et le rose ayant plu aux passionnés du club parisien, chez les hommes comme chez les femmes.
Derniers commentaires

L'OM martyrise Nice, Riolo n'a pas aimé

exactement !! après ils sont jamais content quand c'est l'OM ... faut des dingueries pour qu'ils commencent a émettre des choses positives sur Marseille

L'OM martyrise Nice, Riolo n'a pas aimé

je suis d'accord avec toi sur la faiblesse du milieu, pour le reste non. Deja l'effectif au complet c'est anormal si ca fini pas dans les 4 . Hier on a vu une equipe realiste, bonne en transition qui a su tactiquement laisser nice se casser les dents. Je pense que cet hiver l'arrivée d'un milieu costaud, d'impact va apporter un plus qu'ils ont identifié le soucis de cette année. Par contre ne pas noter les sortie de balle maitrisées, la pagaille de but et dire qu'ils ont pas tops, c'est un peu abusé je trouve A aucun moment l'OM est en danger hier

Greenwood plus fort que Dembélé, La Provence s’enflamme

C'est justement quand on sait les défauts d'un joueur qu'il faut saluer ses efforts afin de se surpasser. Greenwood sera peut être un jour aussi fort que Dembelé mais il a encore du chemin à parcourir et des trophées à remporter.

Greenwood plus fort que Dembélé, La Provence s’enflamme

Rires, et bien chacun ses critères. Mais ne porte pas la poisse à Greenwood hein.

Greenwood plus fort que Dembélé, La Provence s’enflamme

Rires, oui de même que des statistiques et son côté décisif en coupe d'Europe et en ligue 1 ne veulent rien dire non plus.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
2813913331221
2
Paris Saint Germain
2712831241113
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

