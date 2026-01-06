ICONSPORT_281340_0471

Le groupe du PSG pour le choc face à l’OM

PSG06 janv. , 17:13
parGuillaume Conte
0

Le PSG a dévoilé son groupe pour le match de jeudi dans le Trophée des Champions face à l’OM. En dehors de Lee, Safonov et de Hakimi, aucun absent majeur n’est à signaler.

Tweet not found

The embedded tweet could not be found…

0
