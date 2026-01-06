Le groupe du PSG pour le choc face à l’OM

Tweet not found
Faut pas attendre des miracles mais il est très bon très aimé des supporters du Real
Va t en avec le trophée des champions 😂😂😅tu sera un roi dans le sud 😂😂😅😅 nous 1 c1 ,une c2 ,13 titres ,16 cup, une coupe intercontinentale et une super coupe. 😘 bye zerbi la ...mouche !!!!!
Moins 7 sur le PSG moins 8 sur lens.....
Avant meme qu'il arrive a marseille j'aimais pas ce type, il s'est toujours pris pour un autre.
Il joue plus le titre alors ?????
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
