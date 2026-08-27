Le Bayern attaque le PSG pour Mbaye Niang

Le Bayern attaque le PSG pour Mbaye Niang

PSG27 août , 12:20
parHadrien Rivayrand
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Le PSG a de grandes chances de perdre Ibrahim Mbaye dans les prochains jours. L'international sénégalais veut quitter le club de la capitale et pourrait rebondir en Bundesliga.
Le Paris Saint-Germain va connaître dans les prochaines heures un départ important en la personne de Bradley Barcola. Le joueur tricolore devrait en effet rejoindre Liverpool pour près de 140 millions d'euros. Les Reds réaliseraient ainsi un énorme coup sur le marché des transferts. Le club de la Mersey avait également pour idée de recruter Ibrahim Mbaye au PSG. Mais plus le temps passe, plus le Sénégalais s'éloigne d'une signature à Liverpool. Qu'il se rassure toutefois, il pourrait tout de même rejoindre l'un des plus grands clubs européens. Ce n'est pas Nicolo Schira qui dira le contraire.

Mbaye au Bayern Munich, ça se précise ? 

Sur son compte X, le journaliste a en effet indiqué que le Bayern Munich était entré dans la danse pour recruter le Titi du PSG : « Le Bayern Munich a demandé des informations sur l’ailier du PSG, Ibrahim Mbaye. Le Sénégalais est ouvert à l'idée de quitter Paris cet été pour obtenir du temps de jeu régulier et jouer davantage. Le Bayern suit la situation de près depuis la fenêtre des transferts. »

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Pour laisser partir le natif de Trappes, les pensionnaires du Parc des Princes demanderaient près de 70 millions d'euros. Un prix conséquent qui pourrait refroidir les ardeurs du Bayern Munich. Les prochaines heures s'annoncent donc particulièrement animées dans la capitale. Il se murmure également que les champions d'Europe n'ont pas terminé leur mercato dans le sens des arrivées. C'est dans ce contexte que Luis Enrique doit préparer le déplacement à Lille, ce vendredi soir, en Ligue 1. Une réaction est attendue de la part des joueurs du club de la capitale après le match nul ramené de Rennes le week-end dernier.
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L’OL éliminé, Malick Fofana fait ses valises

Je suis très heureux que mes commentaires te soient insupportable en tout cas! Merciiiiiii MON GRAND! Merciii mille fois pour ce compliment qui me va droit au coeur!! Car si tu les trouves insupportable c'est qu il y a forcement une part de verité dedans... cetet part de verité qui t'enerve mon grand... bisous

OM : McCourt vire Paixao, Emerson, Balerdi et Timber

Balerdi et Timber ok, on peut les remplacer. Mais Emerson et Paixao outch...... Les 4 en même temps ? Faut que quelqu'un fasse un montage vidéo de ce qu'il peut se passer... Il a connu l'envahissement de la Commanderie, ça pourrait être pire.

Paulo Fonseca, l'OL arrête les frais

D'accord, mais sur le papier, l'effectif du Fener est supérieur à celui de l'OL... Et je dis pas ça pour critiquer l'OL, je suis le premier écoeuré par le massacre de l'institution fait par l'autre cow boy. Et j'avais le plus grand respect pour le travail de bâtisseur d'Aulas

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