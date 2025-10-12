psg beraldo vendu paris met une condition iconsport 264442 0204 2 397610

Le Barça refuse un défenseur du PSG

PSG12 oct. , 16:30
parHadrien Rivayrand
0
L'été dernier, le PSG s'est montré assez discret concernant les arrivées sur le mercato. Mais Paris a bien été actif pour dégraisser son effectif XXL. 
Luis Enrique aime travailler avec un groupe de joueurs restreint et a tout fait l'été dernier pour faire partir les indésirables. Luis Campos n'a pas manqué de travail mais a plutôt bien réussi sa mission. Tous les joueurs de l'effectif actuel du PSG sont désormais tournés vers le projet collectif de Luis Enrique. Mais la concurrence reste très forte dans la capitale. Un joueur comme Lucas Beraldo a du mal à s'imposer malgré quelques fulgurances. Le Brésilien va devoir s'accrocher dans les prochaines semaines s'il veut continuer d'avoir un avenir au Paris Saint-Germain. D'autant que les champions d'Europe ont apparemment tenté de le faire partir l'été dernier. 

Beraldo, le PSG était prêt à dire stop 

Selon des informations relayées par Tribuna.com, le PSG a en effet proposé Lucas Beraldo au Barça. Cependant, ni Deco ni Hansi Flick étaient convaincus par le profil de l'ancien défenseur central de Sao Paulo. Le Barça cherchait un joueur avec plus de verticalité et d'expérience. Avec la présence à son poste de Willian Pacho, Beraldo sait que la possibilité de le voir occuper le poste de numéro 1 à gauche de la défense centrale parisienne sera compliquée. Mais les récentes blessures au PSG ont permis à beaucoup de remplaçants de pouvoir enchainer.
L. Lopes Beraldo

L. Lopes Beraldo

BrazilBrésil Âge 21 Défenseur

Coupe de France

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs5
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Luis Enrique veut pouvoir compter sur des joueurs 100% impliqués. Encore sous contrat avec les pensionnaires du Parc des Princes jusqu'en juin 2028, Lucas Beraldo est estimé à près de 30 millions d'euros. A seulement 21 ans, sa marge de progression est encore énorme. Mais le temps presse pour lui s'il veut avoir une chance de figurer dans le groupe du Brésil pour la prochaine Coupe du monde 2026. Les matchs ne manqueront pas pour se mettre en évidence. Le 17 octobre, le PSG recevra Strasbourg en Ligue 1. L'occasion certainement pour Beraldo d'avoir une chance de jouer. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272971_0201
OL

OL : Malick Fofana ne fait plus rêver ce club anglais

ICONSPORT_265806_0122
FC Nantes

FCN : Ce prodige affole la Premier League, encore une énorme vente en vue

cdm 2026 memphis depay sauve les pays bas en lituanie iconsport 269571 0003 398548
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de dimanche

ICONSPORT_272230_0572
Ligue 1

TV : Ligue1+ met ses journalistes sur le grill

Fil Info

17:30
OL : Malick Fofana ne fait plus rêver ce club anglais
17:00
FCN : Ce prodige affole la Premier League, encore une énorme vente en vue
16:58
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de dimanche
16:00
TV : Ligue1+ met ses journalistes sur le grill
15:30
Manchester United menace le PSG d'un hold-up
15:00
PSG : Nasser Al-Khelaïfi a pitié du Real Madrid
14:30
OL : Un ancien Lyonnais veut imiter Ghezzal
14:00
L'OM ment, Adrien Rabiot donne sa vérité
13:40
OM : Son salaire est colossal, Longoria exige son départ

Derniers commentaires

L'OL n'a pas peur de l'OM et le crie haut et fort

Par contre Lyon sur la gestion financière doit prendre exemple sur Marseille

OM : Il va planter Longoria et Benatia en pleine saison

Premièrement je n ai aucune haine contre le PSG et avec de véritables supporters, j en parle avec objectivité et sans voir UNIQUEMENT le négatif contrairement a toi Ce sont ces nouveaux spectateurs ( non des supporters ) qui me font rire et j avoue en profiter avec plaisir Deuxièmement, tu te contredis encore une fois, tu mentionnes de l indifférence pour ce club mais tu indiques une information sur notre renard argenté que je ne savais même pas

OM : Paixao est en mission, le PSG tremble

Toujours pas de rep pour ton palmarès sans son parisien.. le mec s est prit pour la juve bayern Liverpool benfica etc....🤭🤭🤭🤭🤭

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Rires, tu tends le bâton pour te faire battre hein. Greg Roi est persuadé que tu es venu hein, tu n'es pas gentil avec ton fiancé, rires.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Alors prends tout ton temps, rires. Je t'ai expliqué, tu ne comprends pas, tant pis pour toi, Raymond D, rires.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading