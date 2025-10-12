Le Barça refuse un défenseur du PSG

L'été dernier, le PSG s'est montré assez discret concernant les arrivées sur le mercato. Mais Paris a bien été actif pour dégraisser son effectif XXL.

Luis Enrique aime travailler avec un groupe de joueurs restreint et a tout fait l'été dernier pour faire partir les indésirables. Luis Campos n'a pas manqué de travail mais a plutôt bien réussi sa mission. Tous les joueurs de l'effectif actuel du PSG sont désormais tournés vers le projet collectif de Luis Enrique. Mais la concurrence reste très forte dans la capitale. Un joueur comme Lucas Beraldo a du mal à s'imposer malgré quelques fulgurances. Le Brésilien va devoir s'accrocher dans les prochaines semaines s'il veut continuer d'avoir un avenir au Paris Saint-Germain. D'autant que les champions d'Europe ont apparemment tenté de le faire partir l'été dernier.

Beraldo, le PSG était prêt à dire stop

Selon des informations relayées par Tribuna.com, le PSG a en effet proposé Lucas Beraldo au Barça. Cependant, ni Deco ni Hansi Flick étaient convaincus par le profil de l'ancien défenseur central de Sao Paulo. Le Barça cherchait un joueur avec plus de verticalité et d'expérience. Avec la présence à son poste de Willian Pacho, Beraldo sait que la possibilité de le voir occuper le poste de numéro 1 à gauche de la défense centrale parisienne sera compliquée. Mais les récentes blessures au PSG ont permis à beaucoup de remplaçants de pouvoir enchainer.

L. Lopes Beraldo Brésil • Âge 21 • Défenseur Coupe de France Matchs 4 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Super Cup Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 5 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Luis Enrique veut pouvoir compter sur des joueurs 100% impliqués. Encore sous contrat avec les pensionnaires du Parc des Princes jusqu'en juin 2028, Lucas Beraldo est estimé à près de 30 millions d'euros. A seulement 21 ans, sa marge de progression est encore énorme. Mais le temps presse pour lui s'il veut avoir une chance de figurer dans le groupe du Brésil pour la prochaine Coupe du monde 2026. Les matchs ne manqueront pas pour se mettre en évidence. Le 17 octobre, le PSG recevra Strasbourg en Ligue 1. L'occasion certainement pour Beraldo d'avoir une chance de jouer.