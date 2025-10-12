Chelsea réclame 130 millions d'euros, le PSG est KO

Le Paris Saint-Germain est séduit par le milieu équatorien de Chelsea Moises Caicedo. Les Parisiens aimeraient l'attirer au mercato mais les Blues ne se laisseront pas faire. Pour récupérer le jeune homme, Paris devra sortir un énorme chèque.

Si le football sud-américain est toujours dominé par des pays comme l'Argentine et le Brésil, l'Equateur est la vraie force émergente du continent. Le pays s'est brillamment qualifié pour la Coupe du monde 2026 malgré une pénalité de trois points au début de la campagne. Surtout, il sait produire et exporter vers l'Europe de jeunes talents très performants. Le Paris Saint-Germain a pu le constater depuis un an avec le solide défenseur central Willian Pacho. Fort de cette réussite, le club parisien mise sur un compatriote pour densifier son milieu de terrain. Il s'agit de Moises Caicedo.

Caicedo au PSG, c'est 130 ME minimum

En effet, ces derniers jours, le PSG a été annoncé sur les rangs pour le milieu de 23 ans. Evoluant à Chelsea depuis 2023, Caicedo réalise un début de saison prometteur avec trois buts inscrits en Premier League (son meilleur total sur une saison complète déjà). Dans ce contexte, impossible pour les Blues de céder facilement leur pépite. L'ancien joueur de Brighton est bloqué par le club londonien...jusqu'à un certain montant.

Selon le site Football Insider, Chelsea attend d'obtenir la somme du transfert de Caicedo il y a deux ans pour le libérer. Cela avait été très onéreux puisque les Blues avaient dépensé 133 millions d'euros (115 millions de livres Sterling) pour l'arracher à Brighton à l'époque. De quoi mettre KO le Real Madrid, lui aussi intéressé par le joueur équatorien. A voir ce que le PSG tentera désormais. En quête d'équilibre budgétaire sur les dernières années, le club parisien fera difficilement cadeau d'une telle somme à un concurrent européen. Cependant, on ne peut jamais enterrer Paris sur le plan financier quand un crack est à portée de main.