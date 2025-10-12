Chelsea réclame 130 millions d'euros, le PSG est KO

9 sera toujours moins grand que ... 13 😘😘😘😂😁😄
Creuse encore le ricain tu vas peut-être trouver du pétrole 😁😁😄😄 et oui oui nous 13 titres de championnat 13 !!!
Ne te rends pas malade pour ça, le gentleman bégayeur là, rires. Tu dis "je ne comprends même pas ta question" et le commentaire d'après tu affirmes avoir répondu. Décide-toi, tu as compris sa question ou pas? Simple comme bonjour. Et oui.
Rires, les faux-fuyants dans les paroles et les vraies fuites dans les gares, le nabot de Bourges. Et oui, rires.
Depuis 1904, ton vieux club de banlieue saigne * Il aura fallut des kilomètres cube de gaz pour enfin vous voir remporter des titres 🤣 Sans avoir 10 fois + d argent, c est dur pour vous et l histoire le montre 😘 C est grâce aux frustrés comme toi que notre club est le meilleur de France donc je te remercie
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
Player of Matchweek 7, as voted by you... ✨ @ChelseaFC's Moises Caicedo ✨