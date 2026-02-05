ICONSPORT_297546_0007

CdF : OL-Lens, OM-TFC... Un tirage 5 étoiles pour les quarts de finale

Coupe de France05 févr. , 20:13
parAlexis Rose
Ce jeudi soir, avant le dernier huitième de finale qui opposera Strasbourg à Monaco à La Meinau, le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France s’est déroulé en direct sur France 3.
Des mains de l’international rugbymen français Gaël Fickou, les boules sont tombées une par une sur le plateau de Stade 2. Et ce tirage au sort a accouché de deux grosses affiches entre l'OL et Lens, mais aussi entre l'OM et Toulouse. La dernière équipe de L2 en lice, à savoir Reims, défiera le vainqueur de Strasbourg - Monaco. L'ultime quart de finale opposera Lorient à Nice.
Toutes ces rencontres se joueront les 3 et 4 mars 2026.
Le programme des quarts de finale de la Coupe de France 2026 :
RC Strasbourg (L1) ou AS Monaco (L1) - Stade de Reims (L2)
FC Lorient (L1) - OGC Nice (L1)
Olympique de Marseille (L1) - Toulouse FC (L1)
Olympique Lyonnais (L1) - RC Lens (L1)
Loading