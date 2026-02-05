CdF : OL-Lens, OM-TFC... Un tirage 5 étoiles pour les quarts de finale

Je vois pas l OL gagner
Mais en faites t’es tellement con qu’on a juste envi de t’insulter
Bah ils ont un clown au costume trop grand comme président, ils sont en tournée dans toute le France et font rire les petits comme les grands. T'appelles ça comment ?
Un tunnel, un métro et voilà un stade... le raconte à peu près tout et n'importe quoi pour passer.
Annecy aussi ça devait être tranquille 🤣🤣🤣🐐🐐🐐
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|39
|20
|12
|3
|5
|33
|20
|13
|32
|20
|10
|2
|8
|34
|30
|4
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|23
|20
|6
|5
|9
|26
|33
|-7
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|12
|20
|3
|3
|14
|21
|46
|-25
Les affiches des 𝐐𝐔𝐀𝐑𝐓𝐒 𝐃𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄 sont là ! 🏆🔥 Alors, contents du tirage ? 😄 Quel est le match que vous attendez le plus ? 👀 #CDFCA
𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🇫🇷🏆 L’OM affrontera Toulouse en 𝟏/𝟒 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 de la @coupedefranceCA ⚔️ 📆 Rendez-vous le mercredi 04 mars à l'Orange Vélodrome 🏟️ #OMTFC
Nous recevrons Lens en 1/4 de finale de @coupedefranceCA 🔴🔵