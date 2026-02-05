ICONSPORT_174208_0024

Lyon : Gomis n’est pas rancunier, il vote Aulas

OL05 févr. , 20:00
parGuillaume Conte
0
Président historique de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas possède le soutien de nombreux anciens joueurs du club. Des voix mises en avant en vue des municipales à Lyon.
Le fait de voir un ancien dirigeant emblématique d’un club français être candidat aux municipales à venir au printemps, envoie certains footballeurs dans le monde politique. Karim Benzema a déjà confié qu’il était persuadé que Jean-Michel Aulas était l’homme qu’il fallait pour la ville de Lyon. Le président emblématique de l’OL est candidat aux municipales dans la ville rhodanienne, et bénéfice d’une large alliance pour être le grand favori pour le rôle de maire.

Gomis et l'OL, un énorme bras de fer en 2013

Rares sont les Lyonnais en lien avec le football qui s’opposent à cette idée de voir Jean-Michel Aulas prendre les clés de la ville. Bafetimbi Gomis a rejoint l’armée des sympathisants du vice-président de la FFF dans une vidéo relayée par Aulas en personne sur les réseaux sociaux. « J’ai eu la chance de jouer et de travailler sous les ordres du président Aulas pendant cinq ans. Son amour et son dévouement pour Lyon ne sont plus à prouver. Je pense qu’il fera un très grand maire et redonnera de la fierté, de la sécurité et plein d’autres choses à cette ville qui en a grand besoin », a assuré l’ancien attaquant de l’OL.
Ce dernier n’est donc pas rancunier, et a déjà fait la paix plusieurs fois avec JMA. Mais en 2013, l’ambiance était bien différente et les deux hommes étaient allés au clash. Aulas avait même créé le concept du loft pour mettre Gomis et Jimmy Briand hors du groupe parce qu’ils refusaient d’être transférés ou de prolonger leur contrat pendant le mercato estival. Privé de football pendant deux mois, l’ancien stéphanois avait gagné son bras de fer en étant réintégré dans l’équipe en septembre, avant de partir libre en fin de saison devant un Aulas très agacé de ne pas toucher un centime avec son attaquant.
De l’eau a coulé sous les ponts depuis, et Gomis et Aulas se sont revus à plusieurs reprises pour échanger beaucoup plus posément.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_166512_0151
OL

Karim Benzema envoie un million d’euros à l’OL

ICONSPORT_248726_0002
OM

Jean-Pierre Papin remet les supporters de l'OM à leur place

ICONSPORT_293999_0346
Lens

« Mexicain niq… ta mère », le chant polémique des Lensois

ICONSPORT_282991_0053
OM

Kondogbia, le héros du mercato de l’OM

Fil Info

05 févr. , 21:40
Karim Benzema envoie un million d’euros à l’OL
05 févr. , 21:20
Jean-Pierre Papin remet les supporters de l'OM à leur place
05 févr. , 21:00
« Mexicain niq… ta mère », le chant polémique des Lensois
05 févr. , 20:35
Kondogbia, le héros du mercato de l’OM
05 févr. , 20:13
CdF : OL-Lens, OM-TFC... Un tirage 5 étoiles pour les quarts de finale
05 févr. , 20:04
Strasbourg - Monaco : les compos (21h00 sur beIN Sports 1)
05 févr. , 19:40
Kylian Mbappé fait fantasmer, son clan hallucine
05 févr. , 19:21
Arabie Saoudite : Karim Benzema marque d'entrée (vidéo)

Derniers commentaires

CdF : OL-Lens, OM-TFC... Un tirage 5 étoiles pour les quarts de finale

Je vois pas l OL gagner

CdF : OL-Lens, OM-TFC... Un tirage 5 étoiles pour les quarts de finale

Mais en faites t’es tellement con qu’on a juste envi de t’insulter

L'OM refuse de lâcher ce joueur boycotté

Bah ils ont un clown au costume trop grand comme président, ils sont en tournée dans toute le France et font rire les petits comme les grands. T'appelles ça comment ?

Aulas promet de régler deux gros problèmes à Lyon

Un tunnel, un métro et voilà un stade... le raconte à peu près tout et n'importe quoi pour passer.

CdF : OL-Lens, OM-TFC... Un tirage 5 étoiles pour les quarts de finale

Annecy aussi ça devait être tranquille 🤣🤣🤣🐐🐐🐐

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading