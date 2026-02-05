Lyon : Gomis n’est pas rancunier, il vote Aulas

Président historique de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas possède le soutien de nombreux anciens joueurs du club. Des voix mises en avant en vue des municipales à Lyon.

Le fait de voir un ancien dirigeant emblématique d’un club français être candidat aux municipales à venir au printemps, envoie certains footballeurs dans le monde politique. Karim Benzema a déjà confié qu’il était persuadé que Jean-Michel Aulas était l’homme qu’il fallait pour la ville de Lyon . Le président emblématique de l’OL est candidat aux municipales dans la ville rhodanienne, et bénéfice d’une large alliance pour être le grand favori pour le rôle de maire.

Gomis et l'OL, un énorme bras de fer en 2013

Rares sont les Lyonnais en lien avec le football qui s’opposent à cette idée de voir Jean-Michel Aulas prendre les clés de la ville. Bafetimbi Gomis a rejoint l’armée des sympathisants du vice-président de la FFF dans une vidéo relayée par Aulas en personne sur les réseaux sociaux. « J’ai eu la chance de jouer et de travailler sous les ordres du président Aulas pendant cinq ans. Son amour et son dévouement pour Lyon ne sont plus à prouver. Je pense qu’il fera un très grand maire et redonnera de la fierté, de la sécurité et plein d’autres choses à cette ville qui en a grand besoin », a assuré l’ancien attaquant de l’OL.

Ce dernier n’est donc pas rancunier, et a déjà fait la paix plusieurs fois avec JMA. Mais en 2013, l’ambiance était bien différente et les deux hommes étaient allés au clash. Aulas avait même créé le concept du loft pour mettre Gomis et Jimmy Briand hors du groupe parce qu’ils refusaient d’être transférés ou de prolonger leur contrat pendant le mercato estival. Privé de football pendant deux mois, l’ancien stéphanois avait gagné son bras de fer en étant réintégré dans l’équipe en septembre, avant de partir libre en fin de saison devant un Aulas très agacé de ne pas toucher un centime avec son attaquant.

De l’eau a coulé sous les ponts depuis, et Gomis et Aulas se sont revus à plusieurs reprises pour échanger beaucoup plus posément.