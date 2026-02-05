Strasbourg - Monaco : les compos (21h00 sur beIN Sports 1)

Je vois pas l OL gagner
Mais en faites t’es tellement con qu’on a juste envi de t’insulter
Bah ils ont un clown au costume trop grand comme président, ils sont en tournée dans toute le France et font rire les petits comme les grands. T'appelles ça comment ?
Un tunnel, un métro et voilà un stade... le raconte à peu près tout et n'importe quoi pour passer.
Annecy aussi ça devait être tranquille 🤣🤣🤣🐐🐐🐐
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|39
|20
|12
|3
|5
|33
|20
|13
|32
|20
|10
|2
|8
|34
|30
|4
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|23
|20
|6
|5
|9
|26
|33
|-7
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|12
|20
|3
|3
|14
|21
|46
|-25
Le 𝙓𝙄 𝙙𝙚 𝙙𝙚́𝙥𝙖𝙧𝙩 🆚 @AS_Monaco ▸ #RCSAASM
Notre 𝐗𝐈 de départ. ‣ #RCSAASM