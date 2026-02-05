ICONSPORT_297546_0001

Strasbourg - Monaco : les compos (21h00 sur beIN Sports 1)

Coupe de France
par Alexis Rose
0
8e de finale de la Coupe de France :
La compo de Strasbourg : Penders - Guéla Doué, Hogsberg, Doukouré, Ouattara - Barco, El Mourabet - Diego Moreira, Enciso, Godo - Panichelli.
La compo de Monaco : Köhn - Teze, Zakaria, Kehrer - Vanderson, Camara, Coulibaly, Caio Henrique - Akliouche, Biereth, Golovin.

Coupe de France

05 février 2026 à 21:00
Strasbourg
Godo7'
1
0
Monaco
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
40
A. Golovin
MonacoMonaco
Carton jaune
27
D. Zakaria Lako Lado
MonacoMonaco
Carton jaune
22
V. Barco
StrasbourgStrasbourg
Carton jaune
22
V. de Oliveira Campos
MonacoMonaco
Voir Les Détails Complets Du Match
0
