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Luis Enrique

LdC : Daniel Riolo est choqué par le PSG

PSG18 mars , 16:00
parQuentin Mallet
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Sur la pelouse de Stamford Bridge, le Paris Saint-Germain a réalisé une véritable démonstration de force face à Chelsea pour porter le score cumulé à 8-2. Une double confrontation qui remet les Parisiens en position de favori pour leur propre succession, selon Daniel Riolo.
Certaines prestations en Ligue 1, et la double confrontation face à l'AS Monaco en barrages de la Ligue des champions, ne présageaient rien de bon. Mais la crainte de voir le PSG butter sur Chelsea a très rapidement été balayée par les hommes de Luis Enrique, lesquels ont réalisé un récital phénoménal aussi bien au Parc des Princes qu'à Stamford Bridge.
Après avoir remporté le premier acte 5-2, les tenants du titre sont venus montrer les crocs à Londres et ont gagné 0-3 grâce à trois nouveaux bijoux. Cette double confrontation ravit aussi bien les supporters parisiens, fiers de voir leur équipe retrouver les couleurs de la saison passée au meilleur moment, que Daniel Riolo, premier circonspect et premier rassuré par le niveau parisien.

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Daniel Riolo est conquis

« Ils sont meilleurs que l'an passé parce qu'ils ont gagné. Quand tu as déjà gagné, tu sais comment on fait et tu es habité d'une confiance qu'on voyait quand même dans beaucoup de matchs. Tout ce que je dis sur le fait que le championnat n'existe plus pour le PSG, c'est une réalité. Tout est bien fait dans l'optique de la Ligue des champions, dans la préparation mentale et physique de cette équipe qui est une espèce de machine. On voit une équipe qui travaille correctement, cohérente, qui a un projet - même si je déteste leur vision sur le foot français - mais dans le développement international, c'est parfait.

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Et il n'y a que ça qui intéresse le club aujourd'hui. je pense qu'ils sont de nouveau les grands favoris cette année. Ils sont meilleurs parce que l'année dernière à la même époque, le PSG avait galéré contre Liverpool, ils étaient moins forts. Ce soir, ils sont tous au taquet », a lâché Daniel Riolo, visiblement ravi par la victoire ultra convaincante du PSG face à Chelsea.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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