LdC : Barcola, Neves et Doué de retour à Barcelone, le PSG respire

Très diminué contre l’OM, le PSG va enregistrer plusieurs retours de blessure dans les jours à venir. Bradley Barcola, Joao Neves et même Désiré Doué pourraient faire partie du groupe pour le voyage à Barcelone.

Ces dernières semaines, Luis Enrique n’est pas gâté avec les blessures. L’entraîneur du Paris Saint-Germain était privé d’Ousmane Dembélé mais aussi de Désiré Doué, Joao Neves et Bradley Barcola pour le Classique de la Ligue 1 ce lundi sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. Des absences qui ont pesé lourd dans le résultat final et dans la production de son équipe sur le terrain. L’entraîneur parisien peut souffler, il va rapidement récupérer une partie de ses joueurs blessés.

Le Parisien affirme que Bradley Barcola et Joao Neves seront disponibles pour le déplacement à Barcelone mercredi prochain lors de la 2e journée de Ligue des Champions. Un soulagement pour Luis Enrique, qui pourrait même les récupérer dès samedi soir à l’occasion de la réception de l’AJ Auxerre au Parc des Princes. L’ailier français et le milieu portugais ne seront pas titulaires contre les Bourguignons, mais ils pourraient bénéficier de quelques minutes en seconde période.

Blessé avec la France contre l’Ukraine, Désiré Doué part de plus loin. L’ancien Rennais ne sera pas dans le groupe contre Auxerre, mais il existe un espoir de le voir prendre place sur le banc à Montjuic la semaine prochaine pour défier le FC Barcelone. De bonnes nouvelles pour le PSG, qui espère maintenant être débarrassé des pépins physiques lors des matchs à venir afin de pouvoir retrouver une équipe type et un niveau de jeu plus conforme à ses standards habituels.