desire doue est au sommet du psg iconsport 264168 0167 395547

LdC : Barcola, Neves et Doué de retour à Barcelone, le PSG respire

PSG24 sept. , 14:30
parCorentin Facy
Très diminué contre l’OM, le PSG va enregistrer plusieurs retours de blessure dans les jours à venir. Bradley Barcola, Joao Neves et même Désiré Doué pourraient faire partie du groupe pour le voyage à Barcelone.
Ces dernières semaines, Luis Enrique n’est pas gâté avec les blessures. L’entraîneur du Paris Saint-Germain était privé d’Ousmane Dembélé mais aussi de Désiré Doué, Joao Neves et Bradley Barcola pour le Classique de la Ligue 1 ce lundi sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. Des absences qui ont pesé lourd dans le résultat final et dans la production de son équipe sur le terrain. L’entraîneur parisien peut souffler, il va rapidement récupérer une partie de ses joueurs blessés.
Le Parisien affirme que Bradley Barcola et Joao Neves seront disponibles pour le déplacement à Barcelone mercredi prochain lors de la 2e journée de Ligue des Champions. Un soulagement pour Luis Enrique, qui pourrait même les récupérer dès samedi soir à l’occasion de la réception de l’AJ Auxerre au Parc des Princes. L’ailier français et le milieu portugais ne seront pas titulaires contre les Bourguignons, mais ils pourraient bénéficier de quelques minutes en seconde période.

Lire aussi

Le PSG en SuperLeague, le Qatar est tentéLe PSG en SuperLeague, le Qatar est tenté
Blessé avec la France contre l’Ukraine, Désiré Doué part de plus loin. L’ancien Rennais ne sera pas dans le groupe contre Auxerre, mais il existe un espoir de le voir prendre place sur le banc à Montjuic la semaine prochaine pour défier le FC Barcelone. De bonnes nouvelles pour le PSG, qui espère maintenant être débarrassé des pépins physiques lors des matchs à venir afin de pouvoir retrouver une équipe type et un niveau de jeu plus conforme à ses standards habituels.
Articles Recommandés
ICONSPORT_271221_0010
Ligue 2

« C’est vrai que ce n’est pas leur fort de réfléchir » : Il allume la LFP et Labrune

ICONSPORT_271025_0465
Ligue des Champions

LdC : Barça-PSG fait paniquer les autorités

ICONSPORT_271638_0161
OM

OM : Igor Paixao déclenche une guerre totale

ICONSPORT_269790_0012
PSG

PSG : 6e au Ballon d'Or, Hakimi est écoeuré

Fil Info

17:00
« C’est vrai que ce n’est pas leur fort de réfléchir » : Il allume la LFP et Labrune
16:40
LdC : Barça-PSG fait paniquer les autorités
16:20
OM : Igor Paixao déclenche une guerre totale
16:00
PSG : 6e au Ballon d'Or, Hakimi est écoeuré
15:30
Barça - PSG : Lamine Yamal a un plan
15:10
ASSE : Horneland est énervé
14:50
OM : De Zerbi viole les règles, la LFP va le punir
14:00
Le Bayern tremble, Harry Kane de retour à Tottenham ?
13:40
Nantes veut recruter un joker à l'OM !

Derniers commentaires

OM : De Zerbi viole les règles, la LFP va le punir

ridicule comme 99.9% de tes interventions

Le geste humiliant du PSG envers l’OM

1 ex aequo pendant que vous êtes au coude à coude avec Lens et que Strasbourg peut potentiellement vous placer à 6 pts.....la honte ^^

OM : Marseille doit viser le titre !

Mais juste ...pourquoi vous répondez pas quand on vous demande pourquoi marseille a pas gagner la coupe de france depuis 1989 c1 depuis 1993 championnat 2010 et pas jouer et gagner la coupe intercontinentale ??🤔🤔

Le geste humiliant du PSG envers l’OM

"Se faire ouvrir" D'où votre énorme frustration ^^. Obligés de mentir pour vous sentir un tant soit peu égal voire supérieur alors que dans les faits vous en sortez avec quasi pas d'occasions de buts, 1 csc et 30 % de possessions face au PSG bis......à la maison. ^^

Le geste humiliant du PSG envers l’OM

Donc ce sont les marseillais qui viennent invectiver les joueurs comme des voyous en leur manquant donc de respect et les prenant de haut, mais ce sont les parisiens qui se sont contentés de montrer un logo qui passent pour des arrogants ??!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading