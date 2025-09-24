ICONSPORT_271641_0024

Le PSG en SuperLeague, le Qatar est tenté

PSG24 sept. , 12:00
parNathan Hanini
Le Paris Saint-Germain s’est incliné pour la première fois depuis 2011 dans un Classique au Vélodrome en championnat. Face à l’OM, le club de la capitale a laissé filer les trois points sur la plus petite des marges (1-0). Daniel Riolo décèle une tendance concernant l'avenir du PSG.
De la frustration à la fête. Certains supporters du Paris Saint-Germain avaient la tête tournée vers le Théâtre du Châtelet, à Paris, ce lundi soir. Le club de la capitale a fêté son Ballon d’or, Ousmane Dembélé. Mais quelques heures auparavant, les hommes de Luis Enrique se sont inclinés dans le Classique du côté du Vélodrome. Une défaite 1-0 mettant fin à une série de 14 ans sans défaite pour Paris du côté de la cité phocéenne en championnat. Une défaite qui a dégagé une tendance pour Daniel Riolo.

Le PSG devient trop gros pour la Ligue 1

Dans l’After Foot sur RMC, l’éditorialiste s’est confié sur le projet de Super League. Selon lui, cette compétition est l’avenir du Paris Saint-Germain, car la Ligue 1 devient trop petite pour le vainqueur de la Ligue des champions. « Il y a quatre ans, je l’ai dit. La SuperLeague pour le PSG, c’est le futur. D’ailleurs, je me suis fait insulter pour ça. Mais avec beaucoup de lucidité, je l’ai dit. Arrêtez de vous raconter des histoires. À terme, et on y est, le PSG n’a pas d’autres issues. La Ligue 1 deviendra trop petite pour eux. Ils n’auront rien à y gagner. La Ligue 1 va s’écrouler, autant qu’ils arrêtent de mentir et qu’ils y aillent », explique-t-il avant de poursuivre.
« Le championnat supra National, c’est la seule issue pour le PSG. Que tout le monde l’assume une bonne fois pour toutes. En plus, les supporters du PSG, beaucoup disent qu’ils n’en ont rien à cirer d’avoir perdu contre l’OM. Je ne dis pas tous, je dis beaucoup. Ce qui est quand même une révolution », conclut-il. Un sentiment qui anime certains autres cadors européens depuis quelques années. Le projet de SuperLeague annoncé en 2021 était rapidement tombé à l’eau quelques jours plus tard, Nasser Al-Khelaifi ayant vivement combattu ce projet mené par le Real Madrid et Barcelone. Quatre ans plus tard, le vent pourrait avoir tourné.
Derniers commentaires

Le geste humiliant du PSG envers l’OM

ouin ouin ouin calimero tete d'oeuf

Le PSG en SuperLeague, le Qatar est tenté

Si Superleague il y avait, selon la derniere monture, elle serait compatible avec les championnats nationaux, meme si je vois mal ceux ci accepter... Mais quoi qu il en soit ca ne ferait qu agrandir encore plus le gouffre financier entre les grands clubs qui participent de plus en plus a des événements rémunérateurs et les clubs dits classique des championnats nationaux

Le geste humiliant du PSG envers l’OM

tu dis de la grosse merde l'alsacien

Le geste humiliant du PSG envers l’OM

par contre vos joueurs ils ont toujour le meme comportement execrable

Le geste humiliant du PSG envers l’OM

marseille ne gagne pas d'argent tu connais vraiment r

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading