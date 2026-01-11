ICONSPORT_281577_0063

Fabian Ruiz, le PSG rejette une première offre honteuse

PSG11 janv. , 12:00
parGuillaume Conte
0
Un gros départ imprévu au PSG cet hiver ? C'est la volonté de Galatasaray qui a commencé le forcing pour récupérer Fabian Ruiz. Des débuts timides pour le moment.
Le Paris SG n’a pas l’habitude de perdre des titulaires. L’été dernier, Gianluigi Donnarumma a quitté le club mais c’était clairement une volonté de Luis Enrique de ne pas continuer avec le gardien italien, pourtant ultra-décisif en Ligue des Champions. Cet hiver, le club de la capitale se fait attaquer sur Fabian Ruiz, dont l’éventuelle prolongation de contrat n’avance pas vraiment.

Galatasaray va passer la deuxième pour Fabian Ruiz

Maillon important de l’effectif de Luis Enrique, l’Espagnol est un titulaire indiscutable pour apporter sa maitrise au coeur du jeu. Mais à 29 ans, il se pose clairement des questions sur son avenir. Et depuis quelques jours, Galatasaray le courtise par le biais de discussions avec son agent. A tel point que le joueur est d’accord pour venir à Istanbul, si jamais le PSG y trouve son compte sur le plan financier.
Mais selon la presse turque, et le portail Evrim Agaci, une première offre est rapidement tombée en provenance du Galatasaray. Et elle se constituait d’un simple prêt, avec une option d’achat à déterminer au mois de juin. Le PSG y a répondu sèchement, soulignant que Fabian Ruiz n’avait jamais demandé à quitter Paris. « Fabian Ruiz n’étudie pas un transfert et reste concentré sur la saison avec son club », a précisé Paris aux éventuels acheteurs selon le journal AS.
Toutefois, le dossier n’est pas refermé. Après avoir tâté le terrain, Galatasaray envisage de passer aux choses sérieuses avec une offre de 30 ME dès cet hiver, pour en faire l’un des plus gros transferts de l’histoire du championnat turc. Une somme qui serait capable de faire réfléchir le Paris SG. Même si Luis Enrique et Luis Campos n’ont aucun besoin de vendre, et préfèrent certainement garder un joueur important plutôt que de devoir tout reconstruire au milieu de terrain avec la perte de l’ancien du Napoli.
F. Ruiz Peña

F. Ruiz Peña

SpainEspagne Âge 29 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs5
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs12
Buts1
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_281139_0045
OL

L'OL montre la sortie à cette recrue hors de prix

ICONSPORT_281551_0053
OM

L’OM va au clash pour 60.000 euros

ICONSPORT_281630_0098
Mercato

Cole Palmer à Manchester United, tout est en place

Fil Info

11 janv. , 12:40
L'OL montre la sortie à cette recrue hors de prix
11 janv. , 12:20
L’OM va au clash pour 60.000 euros
11 janv. , 11:40
Cole Palmer à Manchester United, tout est en place
11 janv. , 11:20
Ni Satriano ni Endrick, l’OL trouve un nouveau n°9
11 janv. , 11:00
Abdelli quitte le Maroc, direction l’OM !
11 janv. , 10:40
Chantilly-Rennes, le match très spécial d’Habib Beye
11 janv. , 10:20
CAN 2025 : L'Algérie n'accuse pas uniquement l'arbitre
11 janv. , 10:00
Manchester United fait un cadeau à l’OM et au PSG

Derniers commentaires

Abdelli quitte le Maroc, direction l’OM !

Je remercie les dieux du foot pour avoir bifurqué abdelli à l’OM et pas à Lyon ! Je pense pas me tromper mais lui c’est un plot qui marche sur le terrain, ce mec va pourrir le vestiaire du club qui va le recruter et rien que pour ça je remercie l’OM

Le PSG met Barcola dans de sales draps

Je penses surtout qu’il a compris l’erreur de signer à Paris ! C’est pas un troll mais juste que sont niveau n’était pas à la hauteur du PSG à ce moment, à mon sens 1 année supplémentaire à Lyon lui aurait été plus favorable pour lui et Lyon mais l’appât du gain a été plus fort et ont voit le résultat

OM : Une minute en Ligue 1, il fait craquer l’Espagne

La cristalline lui a couté cher à maupay !!! Comme quoi le karma🤣

Marseille écoeuré, l'arbitre a offert le titre au PSG

ce bon vieux journal pro parisien. qui sort un article a charge contre l OM quelle surprise. juste pour suce du parigot et vendre du journal. a gerber. masi ca fait mouillé les bobos. et fait fretiller les mongols. donc c est deja ça

Marseille écoeuré, l'arbitre a offert le titre au PSG

lol. wow t es arrangé toi.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading