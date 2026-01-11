Fabian Ruiz, le PSG rejette une première offre honteuse

Un gros départ imprévu au PSG cet hiver ? C'est la volonté de Galatasaray qui a commencé le forcing pour récupérer Fabian Ruiz. Des débuts timides pour le moment.

Le Paris SG n’a pas l’habitude de perdre des titulaires. L’été dernier, Gianluigi Donnarumma a quitté le club mais c’était clairement une volonté de Luis Enrique de ne pas continuer avec le gardien italien, pourtant ultra-décisif en Ligue des Champions. Cet hiver, le club de la capitale se fait attaquer sur Fabian Ruiz, dont l’éventuelle prolongation de contrat n’avance pas vraiment.

Galatasaray va passer la deuxième pour Fabian Ruiz

Maillon important de l’effectif de Luis Enrique, l’Espagnol est un titulaire indiscutable pour apporter sa maitrise au coeur du jeu. Mais à 29 ans, il se pose clairement des questions sur son avenir. Et depuis quelques jours, Galatasaray le courtise par le biais de discussions avec son agent. A tel point que le joueur est d’accord pour venir à Istanbul, si jamais le PSG y trouve son compte sur le plan financier.

Mais selon la presse turque, et le portail Evrim Agaci, une première offre est rapidement tombée en provenance du Galatasaray. Et elle se constituait d’un simple prêt, avec une option d’achat à déterminer au mois de juin. Le PSG y a répondu sèchement, soulignant que Fabian Ruiz n’avait jamais demandé à quitter Paris. « Fabian Ruiz n’étudie pas un transfert et reste concentré sur la saison avec son club », a précisé Paris aux éventuels acheteurs selon le journal AS.

Toutefois, le dossier n’est pas refermé. Après avoir tâté le terrain, Galatasaray envisage de passer aux choses sérieuses avec une offre de 30 ME dès cet hiver, pour en faire l’un des plus gros transferts de l’histoire du championnat turc. Une somme qui serait capable de faire réfléchir le Paris SG. Même si Luis Enrique et Luis Campos n’ont aucun besoin de vendre, et préfèrent certainement garder un joueur important plutôt que de devoir tout reconstruire au milieu de terrain avec la perte de l’ancien du Napoli.