Lamine Yamal

Lamine Yamal au PSG, le Qatar ne rigole plus

PSG12 oct. , 20:00
parHadrien Rivayrand
Le PSG a frappé fort ces dernières années sur le marché des transferts. Mais depuis l'arrivée de Luis Enrique, la politique de recrutement du club de la capitale a considérablement changé. 
Le Paris Saint-Germain a réalisé son rêve la saison passée en remportant la Ligue des champions. Le modèle mis en place par Luis Enrique a fini par marcher, donnant tort à beaucoup de ses détracteurs. En arrivant au PSG, l'Espagnol avait décidé de mettre fin à la venue de trop grosses stars, amenées à polluer la vie de vestiaire. Cependant, Doha a encore des vues sur des énormes joueurs. Et si QSI fait confiance à Luis Enrique, pas question de dire adieu à la possibilité de faire des coups sportifs et marketing XXL. D'ailleurs, il se dit que le Qatar s'est désormais mis en tête de tout faire pour parvenir à recruter Lamine Yamal. 

Yamal, le PSG rêve en grand 

Selon les informations de Romain Molina dans l'une de ses dernières vidéos YouTube, l'Espagnol est la nouvelle priorité des dirigeants qataris du PSG : « Il y a récemment eu des nouvelles rumeurs concernant Yamal au PSG. Yamal a prolongé, c'est un des plus gros salaires de Liga. (...) Ce n'était pas prévu pour un gamin de 17 ans. C'est justement l'intérêt accru du PSG qui a poussé cette négociation. Barcelone a commencé à douter. On a commencé à inviter papa et maman, à promettre plein de choses.
On sait que le PSG qatari à un budget limité. Ils se sont rappelés de Neymar. (...) Le PSG, comme City, ça fait des années qu'ils sont dessus. A Barcelone, on est serein mais il va falloir faire attention. (...) Le PSG a dit que c'était une priorité pour les prochaines années ».
L. Yamal Nasraoui Ebana

L. Yamal Nasraoui Ebana

SpainEspagne Âge 18 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs7
Buts3
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs4
Buts2
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Le Barça va donc devoir faire attention concernant le futur de Yamal, sous contrat avec le club catalan jusqu'en juin 2031. Si l'Espagnol adore son club, on sait que le PSG a des moyens qui peuvent faire craquer n'importe quel joueur. Reste à savoir si Luis Enrique, qui cherche l'apaisement dans son vestiaire, serait ravi d'avoir Lamine Yamal dans son Paris Saint-Germain pour tout ce que cela peut entrainer sur le long terme. 
0
