Lamine Yamal au PSG, le Qatar ne rigole plus

Le PSG a frappé fort ces dernières années sur le marché des transferts. Mais depuis l'arrivée de Luis Enrique, la politique de recrutement du club de la capitale a considérablement changé.

Le Paris Saint-Germain a réalisé son rêve la saison passée en remportant la Ligue des champions. Le modèle mis en place par Luis Enrique a fini par marcher, donnant tort à beaucoup de ses détracteurs. En arrivant au PSG , l'Espagnol avait décidé de mettre fin à la venue de trop grosses stars, amenées à polluer la vie de vestiaire. Cependant, Doha a encore des vues sur des énormes joueurs. Et si QSI fait confiance à Luis Enrique, pas question de dire adieu à la possibilité de faire des coups sportifs et marketing XXL. D'ailleurs, il se dit que le Qatar s'est désormais mis en tête de tout faire pour parvenir à recruter Lamine Yamal.

Yamal, le PSG rêve en grand

Selon les informations de Romain Molina dans l'une de ses dernières vidéos YouTube, l'Espagnol est la nouvelle priorité des dirigeants qataris du PSG : « Il y a récemment eu des nouvelles rumeurs concernant Yamal au PSG. Yamal a prolongé, c'est un des plus gros salaires de Liga. (...) Ce n'était pas prévu pour un gamin de 17 ans. C'est justement l'intérêt accru du PSG qui a poussé cette négociation. Barcelone a commencé à douter. On a commencé à inviter papa et maman, à promettre plein de choses.

On sait que le PSG qatari à un budget limité. Ils se sont rappelés de Neymar. (...) Le PSG, comme City, ça fait des années qu'ils sont dessus. A Barcelone, on est serein mais il va falloir faire attention. (...) Le PSG a dit que c'était une priorité pour les prochaines années ».

L. Yamal Nasraoui Ebana Espagne • Âge 18 • Attaquant UEFA Nations League Matchs 7 Buts 3 Passes décisives 1 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga Matchs 4 Buts 2 Passes décisives 3 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Le Barça va donc devoir faire attention concernant le futur de Yamal, sous contrat avec le club catalan jusqu'en juin 2031. Si l'Espagnol adore son club, on sait que le PSG a des moyens qui peuvent faire craquer n'importe quel joueur. Reste à savoir si Luis Enrique, qui cherche l'apaisement dans son vestiaire, serait ravi d'avoir Lamine Yamal dans son Paris Saint-Germain pour tout ce que cela peut entrainer sur le long terme.