Lamine Yamal en crise, le PSG met le paquet

Lamine Yamal traverse la pire période de sa jeune carrière. Critiqué en Espagne, le phénomène du FC Barcelone est toujours surveillé de près par le PSG, prêt à bondir sur l'occasion de le recruter.
Son nom fait les gros titres chaque jour ou presque en Espagne et depuis quelques semaines, ce n’est plus vraiment pour ses exploits sur le terrain. Lamine Yamal est au coeur des critiques, un sentiment renforcé depuis la défaite du FC Barcelone sur la pelouse du Real Madrid. Avant le Clasico, la star de la Roja avait chauffé tout le monde et après la rencontre, son altercation avec Dani Carvajal lui a valu de nouvelles critiques salées. Une situation qui s’enlise et que Lamine Yamal ne vit pas très bien selon le site Defensa Central.
Le média espagnol l’affirme, la star du Barça est « très mécontente » des critiques dont il fait l’objet dans son pays « non seulement à Madrid mais aussi à Barcelone », rapporte le média. Il est par ailleurs précisé que l’entraîneur catalan Hansi Flick est furieux contre son joueur en raison de ses propos tenus en avant-match, une colère que Lamine Yamal ne comprend pas. Le joueur de 18 ans vit une période de crise, de quoi susciter un vif intérêt… du Paris Saint-Germain.

Le PSG est prêt à signer un chèque énorme

Et pour cause, le média spécialisé affirme que le club de la capitale suit de très près tout ce qui se dit au sujet de Lamine Yamal ces dernières semaines. L’agent du joueur Jorge Mendes entretient toujours une relation particulière avec Luis Campos, et il n’est pas exclu que le PSG soumette une offre historique à Barcelone l’été prochain pour rafler la mise et s’offrir Lamine Yamal si la situation du prodige catalan ne s’arrange pas d’ici là. La somme de 240 millions d’euros est évoquée pour un potentiel transfert de la star espagnole à Paris.

Un prix dingue qui ferait de Lamine Yamal le joueur le plus cher de la planète devant Neymar, lui aussi acheté par le PSG au Barça pour 222 millions d’euros en 2016. Reste maintenant à voir si entre Lamine Yamal et son club formateur, la situation s’arrangera ou pas à court et moyen terme. Une chose est en tout cas certaine, Luis Campos va continuer de se tenir informé de la situation par l’intermédiaire de Jorge Mendes. Avec une envie, que la relation continue de se déchirer entre Lamine Yamal et le FC Barcelone, ce qui ne ferait qu’augmenter les chances parisiennes de récupérer l’été prochain celui qui est déjà considéré comme le meilleur joueur au monde.
0
