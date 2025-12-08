Lamine Yamal efface le PSG de ce classement

Le PSG a changé de monde depuis quelques années déjà et l'arrivée de QSI. Et en remportant la Ligue des champions la saison dernière, le club de la capitale a enfin réalisé son rêve et celui de ses fans, qui s'arrachent la tunique francilienne.



Le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des champions la saison passée, mettant ainsi fin au grand rêve nourri depuis le rachat du club par QSI en 2011. Le club de la capitale ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, d’autant que Luis Enrique semble avoir trouvé la bonne formule. Il s’est appuyé sur une grande force collective, complétée par des individualités au rendez-vous. Désiré Doué a notamment remporté le Golden Boy, tandis qu’Ousmane Dembélé a décroché le Ballon d’Or. Logiquement, le maillot du PSG s’arrache, en particulier celui arborant la petite étoile au-dessus du logo parisien. Selon les informations d’Euromerica, les pensionnaires du Parc des Princes ont d’ailleurs vendu 2,56 millions de maillots en 2025, soit le troisième meilleur total derrière le Real Madrid et le FC Barcelone

Le PSG absent mais...

Petit bémol néanmoins : le PSG n’est pas parvenu, en 2025, à placer l’un de ses joueurs dans le top 10 des meilleures ventes de maillots. L’agence de marketing sud-américaine a en effet dévoilé ces dernières heures le classement des 10 footballeurs ayant vendu le plus de maillots cette année, que vous pouvez voir ci-dessous :

1 - Lamine Yamal (Barcelone) = 1,315 M

2 - Messi (Inter Miami) = 1,278 M

3 - Lewandowski (Barcelone) = 1,110 M

4 - Mbappé (Real Madrid) = 1,020 M

5 - Vinicius Jr (Real Madrid) = 992 000

6 - Arrascaeta (Flamengo) = 975 000

7 - Cristiano Ronaldo (Al Nassr) = 925 000

8 - Bruno Fernandes (Manchester United) = 878 000

9 - Harry Kane (Bayern) = 867 000

10 - Rodrygo (Real Madrid) = 798 000

Le PSG fonctionne comme un véritable collectif, et aucun joueur n’a donc été particulièrement mis en avant par les fans, ce qui peut expliquer l’absence de Parisiens dans ce classement. Luis Enrique accorde une grande importance à la cohésion de groupe et souhaite poursuivre son travail avec une équipe tournée vers les titres collectifs plutôt qu’individuels.