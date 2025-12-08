Dembele Doue PSG

Lamine Yamal efface le PSG de ce classement

PSG08 déc. , 21:40
parHadrien Rivayrand
1
Le PSG a changé de monde depuis quelques années déjà et l'arrivée de QSI. Et en remportant la Ligue des champions la saison dernière, le club de la capitale a enfin réalisé son rêve et celui de ses fans, qui s'arrachent la tunique francilienne.
Le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des champions la saison passée, mettant ainsi fin au grand rêve nourri depuis le rachat du club par QSI en 2011. Le club de la capitale ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, d’autant que Luis Enrique semble avoir trouvé la bonne formule. Il s’est appuyé sur une grande force collective, complétée par des individualités au rendez-vous. Désiré Doué a notamment remporté le Golden Boy, tandis qu’Ousmane Dembélé a décroché le Ballon d’Or. Logiquement, le maillot du PSG s’arrache, en particulier celui arborant la petite étoile au-dessus du logo parisien. Selon les informations d’Euromerica, les pensionnaires du Parc des Princes ont d’ailleurs vendu 2,56 millions de maillots en 2025, soit le troisième meilleur total derrière le Real Madrid et le FC Barcelone.

Le PSG absent mais... 

Petit bémol néanmoins : le PSG n’est pas parvenu, en 2025, à placer l’un de ses joueurs dans le top 10 des meilleures ventes de maillots. L’agence de marketing sud-américaine a en effet dévoilé ces dernières heures le classement des 10 footballeurs ayant vendu le plus de maillots cette année, que vous pouvez voir ci-dessous :
1 - Lamine Yamal (Barcelone) = 1,315 M
2 - Messi (Inter Miami) = 1,278 M
3 - Lewandowski (Barcelone) = 1,110 M
4 - Mbappé (Real Madrid) = 1,020 M
5 - Vinicius Jr (Real Madrid) = 992 000
6 - Arrascaeta (Flamengo) = 975 000
7 - Cristiano Ronaldo (Al Nassr) = 925 000
8 - Bruno Fernandes (Manchester United) = 878 000
9 - Harry Kane (Bayern) = 867 000
10 - Rodrygo (Real Madrid) = 798 000

Lire aussi

PSG : Liverpool fait l'offre du siècle pour Désiré DouéPSG : Liverpool fait l'offre du siècle pour Désiré Doué
Le PSG fonctionne comme un véritable collectif, et aucun joueur n’a donc été particulièrement mis en avant par les fans, ce qui peut expliquer l’absence de Parisiens dans ce classement. Luis Enrique accorde une grande importance à la cohésion de groupe et souhaite poursuivre son travail avec une équipe tournée vers les titres collectifs plutôt qu’individuels.
1
Articles Recommandés
Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 6e journée

ICONSPORT_279448_0025
Premier League

Ang : Manchestet United martyrise Wolverhampton

ICONSPORT_278179_0068
OM

De Zerbi choqué par « le pire match de l'OM »

ICONSPORT_279450_0052
Serie A

Ita : Une victoire renversante pour l'AC Milan

Fil Info

00:00
LdC : Programme TV et résultats de la 6e journée
23:02
Ang : Manchestet United martyrise Wolverhampton
23:00
De Zerbi choqué par « le pire match de l'OM »
22:47
Ita : Une victoire renversante pour l'AC Milan
22:38
L2 : Reims détruit Laval et revient sur l'ASSE
22:35
L2 : Programme TV et résultats de la 16e journée
22:30
Chelsea propose un échange insolite à Strasbourg
22:00
Hervé Renard annonce l'exploit de l'Algérie

Derniers commentaires

OL : Pierre Ménès dénonce « les magouilles atroces de Textor »

Ménès, dans un prochain article tu nous parlera du Qatargate ? Avec tes potes NS et NAK... Là faudra du courage...

L'OM accepte 40 millions d'euros pour Balerdi

Son transfert est prévu. 30-40M me semble être le bon prix. Mais en tout cas, on a un président qui saura quoi en faire, et pourquoi pas tout réinvestir sur Ordonnez ? Ou pas.

OL : Des arbitres anti-Lyon, le complot dénoncé

Sur certains matchs oui mais dans l ensemble des matchs non l OL est mauvais

Salah au PSG, le Qatar se frotte les mains

Certaines couleurs aussi

PSG : Lucas Hernandez suspendu 3 matchs de C1

Il faudrait que le PSG fasse appel. Puisque la sanction du boucher du Bayern a été réduite, il n'y a pas de raison de ne pas réduire la sanction de cet abruti.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading