Hervé Renard annonce l'exploit de l'Algérie

Mondial 202608 déc. , 22:00
parHadrien Rivayrand
L’Algérie a hérité d’un tirage relevé pour la prochaine Coupe du monde 2026, qui se déroulera en Amérique. Les Fennecs affronteront notamment l’Argentine de Leo Messi.
L’Algérie fera son grand retour en Coupe du monde l’été prochain. La formation nord-africaine sera assurément l’une des équipes à suivre durant le tournoi. Les hommes de Vladimir Petković ont en plus hérité d’une poule difficile, avec la présence de l’Autriche mais surtout de l’Argentine. S’il y a bien une équipe que l’Algérie rêve de faire tomber l’été prochain, c’est l’Albiceleste. La mission s’annonce très relevée, mais parmi les observateurs qui croient en un possible exploit algérien, il y a Hervé Renard.

L'Algérie a la bave aux lèvres, Renard le sait 

Après le tirage des poules du Mondial 2026, le sélectionneur de l’Arabie saoudite n’a d’ailleurs pas tari d’éloges à l’égard des Fennecs et a mis en garde l’Argentine : « L’Algérie possède une nouvelle génération exceptionnelle autour de Riyad Mahrez. J’ai tiré beaucoup d’enseignements du dernier amical face aux Verts. Les Fennecs n’ont besoin des conseils de personne pour défier le champion du monde. L’Argentine devra se méfier. Cette équipe algérienne peut surprendre, même face à une nation venue pour garder son titre »

Avant de décoller pour le continent nord-américain, l'Algérie aura un autre rendez-vous important pour ses fans : la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu dans quelques semaines au Maroc. Une grosse réception générale pour des Fennecs décevants depuis pas mal de temps. Vladimir Petković ne manquera pas de pression sur les épaules, lui qui est loin de faire l'unanimité en Algérie. Lors de la compétition, les Verts affronteront en poule le Soudan, le Burkina Faso et la Guinée Équatoriale. Attention au piège pour les Maghrébins. 
A noter que de son côté, Hervé Renard aura aussi fort à faire avec l'Arabie saoudite, qui affrontera lors de la Coupe du monde l'Espagne, l'Uruguay et le Cap Vert.
