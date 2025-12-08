mudryk a l om le plan de chelsea devoile iconsport 237492 0105 381455

Chelsea propose un échange insolite à Strasbourg

RCSA08 déc. , 22:30
parHadrien Rivayrand
0
Le RC Strasbourg a été très actif ces derniers mois sur le marché des transferts. Les Alsaciens pourraient continuer leur recrutement du côté de... Chelsea.
Le RC Strasbourg marque le pas ces dernières semaines en Ligue 1. Liam Rosenior ne dira sans doute pas non à l’arrivée de nouvelles recrues cet hiver. L’entraîneur alsacien sait que sa direction dispose de moyens renforcés depuis son passage sous l’égide de BlueCo. Le consortium, qui a fait de Chelsea son club principal, pourrait encore envoyer des joueurs des Blues à Strasbourg. Il se dit désormais que Mykhailo Mudryk pourrait être le prochain à rallier la Meinau.

Mudryk, nouvelle surprise à Strasbourg ? 

Selon les informations de Canal Sur Radio, l’international ukrainien pourrait en effet être envoyé à Strasbourg, alors que sa suspension pour dopage pourrait être levée le 17 janvier 2026. Chelsea verrait d’un bon œil une arrivée au RCSA, d’autant que le club londonien a des vues sur Valentin Barco. À noter que si Mudryk débarquait à Strasbourg, ce ne serait pas en prêt. Le club français ne peut plus recourir à cette formule, déjà utilisée pour Mamadou Sarr, Mike Penders et Kendry Paez. Il faudra donc envisager soit une vente sèche, soit un échange avec Barco.

Strasbourg n’est pas le seul club intéressé, puisque le FC Séville s’est également montré attentif. Les Andalous pourraient envisager un prêt de Mudryk, mais son salaire de plus de 4 millions d’euros par an constitue un frein pour la formation espagnole. L’Ukrainien espère en tout cas que sa situation se débloquera rapidement, lui qui a été contrôlé positif au meldonium, un produit utilisé pour traiter les angines et les cardiopathies, et considéré comme un agent dopant. Il avait coûté 70 millions d’euros, plus les bonus, à Chelsea lors de l’hiver 2023. Son dernier match remonte au 28 novembre 2024.
0
Derniers commentaires

OL : Pierre Ménès dénonce « les magouilles atroces de Textor »

Ménès, dans un prochain article tu nous parlera du Qatargate ? Avec tes potes NS et NAK... Là faudra du courage...

L'OM accepte 40 millions d'euros pour Balerdi

Son transfert est prévu. 30-40M me semble être le bon prix. Mais en tout cas, on a un président qui saura quoi en faire, et pourquoi pas tout réinvestir sur Ordonnez ? Ou pas.

OL : Des arbitres anti-Lyon, le complot dénoncé

Sur certains matchs oui mais dans l ensemble des matchs non l OL est mauvais

Salah au PSG, le Qatar se frotte les mains

Certaines couleurs aussi

PSG : Lucas Hernandez suspendu 3 matchs de C1

Il faudrait que le PSG fasse appel. Puisque la sanction du boucher du Bayern a été réduite, il n'y a pas de raison de ne pas réduire la sanction de cet abruti.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

