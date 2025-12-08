Chelsea propose un échange insolite à Strasbourg

Le RC Strasbourg a été très actif ces derniers mois sur le marché des transferts. Les Alsaciens pourraient continuer leur recrutement du côté de... Chelsea.

Le RC Strasbourg marque le pas ces dernières semaines en Ligue 1. Liam Rosenior ne dira sans doute pas non à l’arrivée de nouvelles recrues cet hiver. L’entraîneur alsacien sait que sa direction dispose de moyens renforcés depuis son passage sous l’égide de BlueCo. Le consortium, qui a fait de Chelsea son club principal, pourrait encore envoyer des joueurs des Blues à Strasbourg. Il se dit désormais que Mykhailo Mudryk pourrait être le prochain à rallier la Meinau.

Mudryk, nouvelle surprise à Strasbourg ?

Selon les informations de Canal Sur Radio, l’international ukrainien pourrait en effet être envoyé à Strasbourg, alors que sa suspension pour dopage pourrait être levée le 17 janvier 2026. Chelsea verrait d’un bon œil une arrivée au RCSA, d’autant que le club londonien a des vues sur Valentin Barco. À noter que si Mudryk débarquait à Strasbourg, ce ne serait pas en prêt. Le club français ne peut plus recourir à cette formule, déjà utilisée pour Mamadou Sarr, Mike Penders et Kendry Paez. Il faudra donc envisager soit une vente sèche, soit un échange avec Barco.



Strasbourg n’est pas le seul club intéressé, puisque le FC Séville s’est également montré attentif. Les Andalous pourraient envisager un prêt de Mudryk, mais son salaire de plus de 4 millions d’euros par an constitue un frein pour la formation espagnole. L’Ukrainien espère en tout cas que sa situation se débloquera rapidement, lui qui a été contrôlé positif au meldonium, un produit utilisé pour traiter les angines et les cardiopathies, et considéré comme un agent dopant. Il avait coûté 70 millions d’euros, plus les bonus, à Chelsea lors de l’hiver 2023. Son dernier match remonte au 28 novembre 2024.