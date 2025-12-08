ICONSPORT_278953_0002
Adrien Rabiot - Milan AC

Vidéo : Le but exceptionnel de Rabiot contre le Torino

Serie A08 déc. , 21:20
parClaude Dautel
1
Alors que son équipe était menée 2 à 0 ce lundi soir par le Torino, Adrien Rabiot a réduit le score d'une frappe colossale. Il s'agit là du premier but de l'international français depuis qu'il a rejoint l'AC Milan en provenance de l'OM.
1
