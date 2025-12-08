ICONSPORT_278179_0143

L'OM accepte 40 millions d'euros pour Balerdi

OM08 déc. , 21:00
parCorentin Facy
0
Les informations se multiplient au sujet de l’avenir de Leonardo Balerdi, que l’OM pourrait vendre en cas d’offre à hauteur de 40 millions d’euros. L’Arabie Saoudite est sur le coup pour s’offrir le capitaine marseillais.
L’avenir de Leonardo Balerdi est très incertain. Courtisé par la Juventus Turin l’été dernier, le capitaine argentin de l’Olympique de Marseille est toujours suivi par le club italien. La Vieille Dame n’est toutefois pas en pole position pour accueillir l’ancien joueur du Borussia Dortmund. L’intérêt le plus sérieux provient d’Arabie Saoudite où le club d’Al-Qadsiah est très chaud à l’idée de faire venir Leonardo Balerdi dès le mois de janvier.
L’ancien club de Pierre-Emerick Aubameyang a fait de l’international argentin sa priorité en défense centrale, une tendance confirmée par le journaliste Sacha Tavolieri. Et si pour Medhi Benatia ainsi que Pablo Longoria, un transfert à hauteur de 20 ou 25 millions d’euros n’est pas envisageable, Leonardo Balerdi n’est pas non plus intransférable. A en croire notre confrère, les dirigeants olympiens « pourraient réfléchir » en cas de proposition comprise entre 30 et 40 millions d’euros.
Une somme qui permettrait à Marseille de réaliser une sacrée bascule sur le plan financier, cinq ans après avoir misé un peu plus de 10 millions d’euro sur le joueur, défenseur central prometteur à l’époque, devenu au fil des années le patron de la défense de l’OM et même le capitaine de l’équipe. Du côté de Roberto De Zerbi, nul doute que ce potentiel transfert n’est pas souhaité. A l’instar de Pierre-Emile Hojbjerg, lui aussi courtisé par la Juventus Turin, Leonardo Balerdi fait partie des fidèles du coach italien depuis un an et demi et son arrivée en Provence.

L'OM a fixé le prix de Leonardo Balerdi

Reste maintenant à voir si le club saoudien ira au bout des choses en proposant une offre susceptible de faire craquer Marseille dès le mois de janvier et surtout, si Leonardo Balerdi acceptera cette destination alors qu’il ambitionne de jouer la Coupe du monde avec l’Argentine cet été. Ce dossier est à suivre de près et nul doute que du côté des supporters marseillais, on sera très vigilant au prix auquel Balerdi sera vendu et à la manière de le remplacer lors du mercato.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278953_0002
Serie A

Vidéo : Le but exceptionnel de Rabiot contre le Torino

ICONSPORT_272756_0127
OM

Gouiri de retour pour PSG-OM, le miracle est en route

ICONSPORT_279346_0075
OL

OL : Des arbitres anti-Lyon, le complot dénoncé

Fil Info

21:20
Vidéo : Le but exceptionnel de Rabiot contre le Torino
20:40
Gouiri de retour pour PSG-OM, le miracle est en route
20:20
OL : Des arbitres anti-Lyon, le complot dénoncé
20:00
Le PSG prépare la pire des trahisons envers Chevalier
19:31
PSG : Ousmane Dembélé, encore une mauvaise nouvelle
19:10
Nice : Arrêt maladie prolongé pour Boga et Moffi
19:00
OL : Pierre Ménès dénonce « les magouilles atroces de Textor »
18:30
Le Maroc va tout casser, Thierry Henry alerte le monde

Derniers commentaires

PSG : Liverpool fait l'offre du siècle pour Désiré Doué

Un talent qui passe ca vie à l infirmerie, oui gardé le

PSG : Liverpool fait l'offre du siècle pour Désiré Doué

Trop souvent blesser pour dépenser autant

L1 : L'OL coule chez les Merlus

Il a étais viré de Lyon a tor

PSG : « Chevalier a déjà la pression », Safonov veut sa peau

Pour qu’ENRIQUE se désavoue concernant CHEVALIER il faudrait une catastrophe quand on connaît son égo

Salah au PSG, le Qatar se frotte les mains

Tu a capturé l écran ! Il t'a fait du mal l écran ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading