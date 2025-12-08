L'OM accepte 40 millions d'euros pour Balerdi

Les informations se multiplient au sujet de l’avenir de Leonardo Balerdi, que l’OM pourrait vendre en cas d’offre à hauteur de 40 millions d’euros. L’Arabie Saoudite est sur le coup pour s’offrir le capitaine marseillais.

L’avenir de Leonardo Balerdi est très incertain. Courtisé par la Juventus Turin l’été dernier, le capitaine argentin de l’Olympique de Marseille est toujours suivi par le club italien . La Vieille Dame n’est toutefois pas en pole position pour accueillir l’ancien joueur du Borussia Dortmund. L’intérêt le plus sérieux provient d’Arabie Saoudite où le club d’Al-Qadsiah est très chaud à l’idée de faire venir Leonardo Balerdi dès le mois de janvier.

L’ancien club de Pierre-Emerick Aubameyang a fait de l’international argentin sa priorité en défense centrale, une tendance confirmée par le journaliste Sacha Tavolieri. Et si pour Medhi Benatia ainsi que Pablo Longoria, un transfert à hauteur de 20 ou 25 millions d’euros n’est pas envisageable, Leonardo Balerdi n’est pas non plus intransférable. A en croire notre confrère, les dirigeants olympiens « pourraient réfléchir » en cas de proposition comprise entre 30 et 40 millions d’euros.

Une somme qui permettrait à Marseille de réaliser une sacrée bascule sur le plan financier, cinq ans après avoir misé un peu plus de 10 millions d’euro sur le joueur, défenseur central prometteur à l’époque, devenu au fil des années le patron de la défense de l’OM et même le capitaine de l’équipe. Du côté de Roberto De Zerbi, nul doute que ce potentiel transfert n’est pas souhaité. A l’instar de Pierre-Emile Hojbjerg, lui aussi courtisé par la Juventus Turin, Leonardo Balerdi fait partie des fidèles du coach italien depuis un an et demi et son arrivée en Provence.

L'OM a fixé le prix de Leonardo Balerdi