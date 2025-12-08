ICONSPORT_279346_0075
Corentin Tolisso retenu par un coéquipier après l'expulsion de Maitland-Niles

OL : Des arbitres anti-Lyon, le complot dénoncé

OL08 déc. , 20:20
parHadrien Rivayrand
5
L'OL s'est incliné sur la pelouse du FC Lorient ce dimanche soir en Ligue 1. Encore une fois, les Gones n'auront pas terminé la rencontre à 11 joueurs.
L’OL traverse une période délicate en Ligue 1. Les hommes de Paulo Fonseca ont de plus en plus de mal à enchaîner les rencontres, entre le championnat et la Ligue Europa. L’effectif de l’entraîneur portugais n’est pas parmi les plus étoffés pour évoluer au plus haut niveau.
Si l’état d’esprit est au rendez-vous, la situation commence néanmoins à inquiéter de nombreux fans et observateurs de l’Olympique Lyonnais. Certains pestent par ailleurs contre les arbitres de Ligue 1, qu’ils accusent d’avoir un plan anti-OL. Ce dimanche soir à Lorient, les Gones ont une nouvelle fois terminé la rencontre en infériorité numérique.

L'OL victime des arbitres ?

Alors que le compte X Data OL rappelait ces dernières heures que la formation lyonnaise avait commis 219 fautes cette saison en Ligue 1, plus que n'importe quelle autre équipe, un internaute a alors répondu au post en dénonçant un arbitrage clairement en mission contre l'OL : « Y'a clairement consigne. Deux duels identiques à l'intérieur d'un même match finissent toujours par sanctionner le Lyonnais, qu'il ait ou non l'utilisation du ballon ». Si l'arbitrage n'est pas irréprochable depuis le début de saison, difficile en revanche de voir un complot anti-OL dans les décisions globales. 

Lire aussi

L'OL refuse Disasi, la conséquence est inattendueL'OL refuse Disasi, la conséquence est inattendue
Les troupes de Paulo Fonseca vont devoir garder leur calme et avancer dans la sérénité si elles veulent avoir une belle surprise en fin de saison. En Ligue 1, une place en coupe d'Europe est un objectif crédible. Concernant la Ligue Europa, les Gones peuvent vraiment rêver du titre final. Cet hiver, l'OL pourrait en plus recruter sur le marché des transferts malgré des moyens limités. Il se dit qu'Endrick débarquera début janvier dans le Rhône. Une arrivée logiquement très attendue par Paulo Fonseca et les fans de l'Olympique Lyonnais.
5
