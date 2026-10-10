La vraie star du PSG annoncée Ballon d'Or 2026

Le Ballon d’Or 2026 sera remis le lundi 26 octobre 2026. La lutte est féroce cette année, même si certains ont déjà fait leur choix, comme Fabio Cannavaro.

Ousmane Dembélé connaîtra le nom de son successeur au palmarès du Ballon d’Or 2026 le 26 octobre prochain. À moins que le crack du PSG ne remporte une nouvelle fois la récompense. Car cette année, la concurrence est féroce pour décrocher le Graal. On peut notamment citer Dembélé, mais aussi Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Michael Olise ou encore… Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien ne doit pas être sous-estimé, surtout au regard de sa dernière campagne de Ligue des champions. Il avait été désigné meilleur joueur de la compétition, se montrant décisif lors des grands rendez-vous. Pour Fabio Cannavaro, aucun doute : le joueur du PSG mérite d’être sacré en 2026.

Cannavaro vote sans hésiter Kvaratskhelia

Lors d’un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, le Ballon d’Or 2006 a en effet pris position en faveur de l’ancien joueur de Naples :

« J’ai une bonne mémoire, je ne me concentre pas uniquement sur les événements les plus récents. Lors de la dernière saison de Ligue des champions, Kvaratskhelia a été le joueur le plus influent d’un point de vue footballistique. Si je devais faire un choix, je n’aurais aucun doute. Tout le monde peut prendre la Coupe du monde comme référence. Pensez à Mbappé, ou encore à Messi et à l’ensemble de sa carrière. Mais Kvara a réalisé des choses extraordinaires. »

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La saison dernière, Kvaratskhelia a inscrit 19 buts et délivré 11 passes décisives en 48 apparitions toutes compétitions confondues avec le Paris Saint-Germain. Il devrait figurer dans le top 10 cette année. Un podium est également envisageable, même si d’autres joueurs semblent bénéficier d’un soutien plus important et d’un poids médiatique supérieur au Géorgien de 25 ans.