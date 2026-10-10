La vraie star du PSG annoncée Ballon d'Or 2026
Kvaratskhelia

La vraie star du PSG annoncée Ballon d'Or 2026

PSG
parHadrien Rivayrand
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Le Ballon d’Or 2026 sera remis le lundi 26 octobre 2026. La lutte est féroce cette année, même si certains ont déjà fait leur choix, comme Fabio Cannavaro.
Ousmane Dembélé connaîtra le nom de son successeur au palmarès du Ballon d’Or 2026 le 26 octobre prochain. À moins que le crack du PSG ne remporte une nouvelle fois la récompense. Car cette année, la concurrence est féroce pour décrocher le Graal. On peut notamment citer Dembélé, mais aussi Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Michael Olise ou encore… Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien ne doit pas être sous-estimé, surtout au regard de sa dernière campagne de Ligue des champions. Il avait été désigné meilleur joueur de la compétition, se montrant décisif lors des grands rendez-vous. Pour Fabio Cannavaro, aucun doute : le joueur du PSG mérite d’être sacré en 2026.

Cannavaro vote sans hésiter Kvaratskhelia

Lors d’un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, le Ballon d’Or 2006 a en effet pris position en faveur de l’ancien joueur de Naples :
« J’ai une bonne mémoire, je ne me concentre pas uniquement sur les événements les plus récents. Lors de la dernière saison de Ligue des champions, Kvaratskhelia a été le joueur le plus influent d’un point de vue footballistique. Si je devais faire un choix, je n’aurais aucun doute. Tout le monde peut prendre la Coupe du monde comme référence. Pensez à Mbappé, ou encore à Messi et à l’ensemble de sa carrière. Mais Kvara a réalisé des choses extraordinaires. »

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La saison dernière, Kvaratskhelia a inscrit 19 buts et délivré 11 passes décisives en 48 apparitions toutes compétitions confondues avec le Paris Saint-Germain. Il devrait figurer dans le top 10 cette année. Un podium est également envisageable, même si d’autres joueurs semblent bénéficier d’un soutien plus important et d’un poids médiatique supérieur au Géorgien de 25 ans.
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Surtout un gamin qui a eu des pépins physiques après avoir troip joué, la saison dernière, et qui a rechuté en ce début de saison. Quant au milieu, avant la trève, il a terminé en étant top, et tout le monde était d'accord pour dire que Fonseca avait enfin trouvé un bon équilibre. Oui, Merha montre qu'il mérite plus de temps de jeu, et Fonseca lui en donnera certainement, mais il faut arrêter de tout vouloir sans arrêt reconstruire dès qu'on est moins bien, et de tout mettre sur le dos de notre entraineur. Tolisso a été vraiment en dessous de son niveau habituel, et on dépend énormément du rendement de notre capitaine... sans compter de Niakhaté qui est le patron de notre défense.

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Il ne faut pas exagéré. au bout de 6 journées personne ne peut dire que c'est définitif alors qu'il reste encore derrière 28 matches.

Le PSG doit le recruter, c'est urgent

Mais oui Lens va lâcher son meilleur defenseur pour aller grossir les rangs du PSG...N'importe quoi ou alors 100 millions.

OL : Himbert disparaît, Fonseca se fait allumer

Cest n'importe quoi. Au bout de 5 match tu cherches ton équipe.et celle sur le papier fonctionne plutôt bien au vu des résultat. Il aura sa chance particulièrement si Openda est blessé, sulc fera le taf aussi. On va pas faire jouer des gamin de 17/20 quand on a des titulaires.

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Wow, il est intelligent lui ... juste un peu lent

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