Le PSG privé de deux cadres contre Le Mans

Le PSG privé de deux cadres contre Le Mans

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parGuillaume Conte
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Pour le match de ce samedi soir face au Mans, Luis Enrique a confirmé la mise à l’écart d’Ousmane Dembélé et Nuno Mendes, laissés au repos après la trêve internationale. Pour le reste, le groupe parisien sera au complet, et aucun autre joueur majeur n’a été écarté.
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OM : Le club est mort, les deux coupables démasqués

Ta stupidité cependant est loin de l'être...

L’OL a quatre maillons faibles, c’est énorme

L'Equipe a attribué ses notes à la mi-temps, car sur l'ensemble du match, ça ne donne plus du tout ça !

OL : Le but de Merah fait vomir Daniel Riolo

"Continuez à jouer les vieux cons. C'est plus dans vos cordes" Venant du plus gros vieux con du site, c'est encore plus hilarant :)

OL : Le but de Merah fait vomir Daniel Riolo

Bof, je regardais Cazé tv, la chaine bérsilienne qui est donc neutre, et ils ont relevé de nombreuses erreurs de l'arbitres, dont un jaune a-organé piur un coup de coude dans le visage qui a été complètement oublié. Et sur les deux pénos potentiels en faveur de l'OL, dans les 10 dernières mn, on aurait mérité d'en avoir au moins un de sifflé. Si ces actions avaient eu lieu en dehors de la surface, l'arbitre aurait sifflé un CF. Là, rien. Un joueur peut ceinturer un autre (Nakamura) jusqu'à le faire tomber et l'empêcher de jouer une action de but, et il y a rien. Openda a quitté Lens en béquilles, mais ça ne semble pas assez pour Riolo !

OL : Tolisso n'est plus le même, l'alerte est lancée

Et ce type voudrait être en EDF............pour les simulations, les provocations , mais surement mais pas pour le jeu qu'il fourni, il est dépassé et trop vieux

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LOSC Lille
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5Rennes logo
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10531189-1
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5512279-2
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5512236-3
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