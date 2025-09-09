La Premier League fonce sur un joyau du PSG

Le PSG veut compter sur certains de ses jeunes joueurs cette saison. C'est notamment le cas de Senny Mayulu.

Le Paris Saint-Germain a tout gagné la saison passée et compte bien de nouveau se mettre sur le toit de l'Europe dans quelques mois. Luis Enrique a misé sur la continuité cet été. L'Espagnol veut donner du temps de jeu à certains de ses jeunes, comme Ibrahim Mbaye et Senny Mayulu. Le dernier cité a déjà pu se mettre en évidence lors de ses quelques apparitions lors du précédent exercice. Et comment ne pas citer son but en finale de la Ligue des champions face à l'Inter qui l'a un peu plus propulsé aux yeux du monde du football ? D'ailleurs, en Premier League, il y a des clubs plus qu'intéressés par la possibilité de recruter Mayulu dans le futur si le PSG ne le faisait pas assez jouer.

Mayulu, attention danger pour le PSG

Selon des informations de TeamTalk, Tottenham, Chelsea et Manchester City font en effet partie des formations qui suivent attentivement la situation de Mayulu. Le club le plus chaud à l'heure actuelle sur le Titi parisien est Tottenham. Le média précise d'ailleurs que les Spurs ont pris contacts avec le PSG en toute fin de marché des transferts estival pour tenter de recruter le milieu de terrain. Problème, les champions d'Europe ne veulent pas entendre parler d'un départ de Mayulu, que Luis Enrique estime beaucoup. Il faudra néanmoins que le Paris Saint-Germain parvienne vite à rassurer le joueur tricolore sur son temps de jeu, alors qu'il n'a plus que deux ans de contrat dans la capitale. Tant que Paris n'aura pas prolongé Mayulu, alors les clubs cités plus haut continueront de mettre la pression sur le PSG.

Au sortir de la trêve internationale, Senny Mayulu, qui se remet d'une blessure à l'adducteur, devrait pouvoir enfin enchainer avec son club formateur, qui aura besoin de lui, qui plus est après les récentes blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé.