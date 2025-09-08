PSG : Danger imminent, Pacho peut perdre sa place

Nettement moins performant depuis son retour de blessure en décembre dernier, Lucas Hernandez n’est pas retenu par le Paris Saint-Germain. Le défenseur polyvalent a eu l’opportunité d’accompagner son frère Theo en Arabie Saoudite. Mais le Parisien refuse de partir et s’estime capable de regagner les faveurs du coach Luis Enrique.

Dans l’opération dégraissage réalisée cet été, le Paris Saint-Germain était disposé à ajouter le nom de Lucas Hernandez. Ce n’est pas vraiment une surprise dans la mesure où le Français évolue loin de son meilleur niveau. Depuis son retour de blessure en décembre dernier, après sa deuxième rupture du ligament croisé, le défenseur central ou latéral gauche ne parvient pas à retrouver ses sensations. C’est donc dans la peau d’un simple remplaçant que Lucas Hernandez avait traversé la deuxième partie de saison, sans broncher car conscient de ne pas être à 100%.

Lucas Hernandez a refusé l'Arabie Saoudite

Le Paris Saint-Germain s’attendait peut-être à le voir accepter un exil cet été. Mais contrairement à son frère Theo, parti du côté d’Al-Hilal, l’ancien joueur du Bayern Munich a refusé de s’envoler pour l’Arabie Saoudite. Le journal L’Equipe affirme que l’international tricolore croit en ses chances de regagner les faveurs de Luis Enrique. Totalement remis de sa grave blessure, Lucas Hernandez a été félicité par le staff parisien pour son travail lors des premières semaines à la reprise. Ces applaudissements ont peut-être encouragé le Parisien sous contrat jusqu’en 2028. Et ce malgré la rude concurrence face à lui.

S’il souhaite s’imposer sur le côté gauche de la charnière, il faudra produire de meilleures performances que l’Equatorien Willian Pacho qui a impressionné la saison dernière. Sans oublier Lucas Beraldo, capable de jouer aussi bien dans l’axe que sur le couloir gauche, territoire de Nuno Mendes. La tâche s’annonce difficile pour Lucas Hernandez qui, en cas d’échec cette saison au Paris Saint-Germain, pourrait finir par perdre la confiance du sélectionneur Didier Deschamps avant la Coupe du monde 2026.