c est hors sujet didier deschamps refuse d en parler iconsport 269165 0016 398427

« Le PSG abuse » : Didier Deschamps se révolte

Equipe de France09 sept. , 13:00
parCorentin Facy
Depuis plusieurs jours, Didier Deschamps est vivement critiqué par le PSG pour sa gestion d’Ousmane Dembélé. Le sélectionneur des Bleus a tout de même quelques soutiens, qui estiment que Paris va un peu loin dans ses attaques.
S’il pouvait réécrire l’histoire, Didier Deschamps ne ferait sans doute pas entrer Ousmane Dembélé à la mi-temps du match entre l’Ukraine et la France vendredi. Confronté à la blessure de Désiré Doué, le sélectionneur des Bleus a fait appel au probable futur Ballon d’Or pour animer son couloir droit en seconde période. Mauvaise idée puisque trente-cinq minutes plus tard, Ousmane Dembélé demandait le changement. Le verdict est terrible pour la star du PSG, victime d’une déchirure à l'ischio jambier, derrière la cuisse droite et qui sera absent entre six et huit semaines.
Un coup dur pour Paris, qui s’est révolté ces derniers jours contre Didier Deschamps et son staff, jugés responsables de cette situation par le club de la capitale. Un forcing un peu exagéré aux yeux de Florent Gautreau. Pour le journaliste de RMC, le sélectionneur des Bleus a ses torts dans cette affaire et ses justifications sont parfois bancales. Il convient néanmoins de rester mesuré selon notre confrère, qui refuse que 100% des responsabilités soient imputées à Didier Deschamps et à l’équipe de France.
Deschamps a raison de titulariser Barcola, il prend ses responsabilités
- Florent Gautreau sur RMC
« Le PSG abuse dans le chapeau qu’ils veulent faire porter au staff médical des Bleus. Si vraiment il y avait un doute, il fallait demander que Dembélé ne vienne pas et il fallait vraiment demander aux Bleus de renvoyer le joueur. Il y a un truc qui m’agace sur Deschamps, c’est quand il dit que ce sont les joueurs qui décident. C’est quoi ce truc hallucinant ? Dembélé dit qu’il ne sent plus rien donc il joue, qu’est-ce que c’est que ce délire ? Par ailleurs, je trouve très bien qu’il titularise Barcola s’il pense devoir le mettre et qu’il ne cède pas aux pressions. Là-dessus, il a raison, il prend ses responsabilités » a commenté dans l’After Foot le journaliste, ravi de voir que Didier Deschamps ne se démonte pas face au PSG et devrait titulariser Bradley Barcola ce mardi contre l’Islande. La preuve s’il en fallait une que le sélectionneur national reste libre de ses choix et refuse de céder à la pression du champion d’Europe sur ce coup-là.
Articles Recommandés
ICONSPORT_269776_0276
Equipe de France

Rabiot conspué au Parc des Princes

cdm 2026 programme et resultats des matchs de mardi iconsport 269307 0016 398547
Foot Europeen

CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de mardi

ICONSPORT_269776_0269
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

ICONSPORT 269776 0168
Equipe de France

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

Fil Info

23:16
Rabiot conspué au Parc des Princes
22:55
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de mardi
22:50
CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande
22:50
Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?
22:16
Cristiano Ronaldo égale un époustouflant record
22:00
Toute l'Europe s'arrache ce cador à 60ME
21:44
France : Kylian Mbappé marque et dépasse Thierry Henry
21:30
Le PSG file au Qatar pour tuer son calendrier
21:00
Rennes vire encore deux joueurs

Derniers commentaires

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

Quel match stressant! Les Bleus ont vraiment donné quelques frayeurs. Cependant, une victoire reste une victoire et je suis très satisfait que nous ayons pris ces points indispensables. Le réalisme en attaque doit s'améliorer car on ne peut pas se permettre de manquer autant d'opportunités, surtout dans un tournoi aussi important que les éliminatoires du Mondial. Je suis un peu préoccupé par la défense aussi, nous ne devons pas commettre de telles erreurs et les sanctions peuvent être sévères. En tout cas, bravo à Mbappé pour son 52e but, toujours un plaisir de le voir marquer pour la France. Espérons que les Bleus continuent sur cette lancée gagnante!

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

This article is really eye-opening! The legacy of Chernobyl has always been something of a curiosity and this brings some rather intriguing information to light. How fascinating it is to learn about the wildlife returning to the area. Makes you think if nature has its own ways of reclaiming places. Also, it's surprising to think that photovoltaic energy could even be an option for such an area. As we continue to face a global energy crisis, every bit of innovation and forward thinking helps. Thanks for sharing this well-written piece.

Pavard a accepté l'OM à une condition

Si on reste a 4 derrière , avec pavard et aguerd en doublette central , quid de balerdi ?

Pavard a accepté l'OM à une condition

Avec ce paramètre important, est ce que ça relance la tactique avec 3 def centraux? J'imagine mal balerdi en 6 a côté de hojberg avec le recrutement du belge et de Gomes . C'est dommage car une defense à 4 avec medina a gauche , une paire aguerd balerdi et pavard a droite , ça avait de la gueule. On verra ce que fera RDZ

France : Kylian Mbappé marque et dépasse Thierry Henry

Chapeau à Mbappé pour avoir marqué son 52ème but pour les Bleus et pour avoir dépassé le record de Thierry Henry. Il est non seulement un talent exceptionnel, mais aussi un véritable leader sur et hors du terrain. Avec seulement cinq buts derrière Giroud, je suis sûr qu'il ne tardera pas à revendiquer le titre de meilleur buteur. Quelle star !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading