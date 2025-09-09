Depuis plusieurs jours, Didier Deschamps est vivement critiqué par le PSG pour sa gestion d’Ousmane Dembélé. Le sélectionneur des Bleus a tout de même quelques soutiens, qui estiment que Paris va un peu loin dans ses attaques.

S’il pouvait réécrire l’histoire, Didier Deschamps ne ferait sans doute pas entrer Ousmane Dembélé à la mi-temps du match entre l’Ukraine et la France vendredi. Confronté à la blessure de Désiré Doué, le sélectionneur des Bleus a fait appel au probable futur Ballon d’Or pour animer son couloir droit en seconde période. Mauvaise idée puisque trente-cinq minutes plus tard, Ousmane Dembélé demandait le changement. Le verdict est terrible pour la star du PSG , victime d’une déchirure à l'ischio jambier, derrière la cuisse droite et qui sera absent entre six et huit semaines.

Un coup dur pour Paris, qui s’est révolté ces derniers jours contre Didier Deschamps et son staff, jugés responsables de cette situation par le club de la capitale. Un forcing un peu exagéré aux yeux de Florent Gautreau. Pour le journaliste de RMC, le sélectionneur des Bleus a ses torts dans cette affaire et ses justifications sont parfois bancales. Il convient néanmoins de rester mesuré selon notre confrère, qui refuse que 100% des responsabilités soient imputées à Didier Deschamps et à l’équipe de France.

Deschamps a raison de titulariser Barcola, il prend ses responsabilités - Florent Gautreau sur RMC

« Le PSG abuse dans le chapeau qu’ils veulent faire porter au staff médical des Bleus. Si vraiment il y avait un doute, il fallait demander que Dembélé ne vienne pas et il fallait vraiment demander aux Bleus de renvoyer le joueur. Il y a un truc qui m’agace sur Deschamps, c’est quand il dit que ce sont les joueurs qui décident. C’est quoi ce truc hallucinant ? Dembélé dit qu’il ne sent plus rien donc il joue, qu’est-ce que c’est que ce délire ? Par ailleurs, je trouve très bien qu’il titularise Barcola s’il pense devoir le mettre et qu’il ne cède pas aux pressions. Là-dessus, il a raison, il prend ses responsabilités » a commenté dans l’After Foot le journaliste, ravi de voir que Didier Deschamps ne se démonte pas face au PSG et devrait titulariser Bradley Barcola ce mardi contre l’Islande. La preuve s’il en fallait une que le sélectionneur national reste libre de ses choix et refuse de céder à la pression du champion d’Europe sur ce coup-là.