ICONSPORT_267396_0650
Fabian Ruiz et Achraf Hakimi

La Juventus le veut, le PSG rigole très fort

PSG23 sept. , 22:00
parQuentin Mallet
Element indispensable de la formation de Luis Enrique, Fabian Ruiz est au coeur de négociations avec le Paris Saint-Germain concernant une prolongation de son contrat.
Personne n'aurait pu prévoir à son arrivée qu'il deviendrait un joueur aussi influent de l'effectif du Paris Saint-Germain. Perçu comme un joueur trop irrégulier lorsqu'il évoluait à Naples, Fabian Ruiz s'est mué en un joueur tout simplement indispensable pour Luis Enrique. Positionné à un poste clé dans l'entrejeu parisien, il dispose de tâches propres à son profil de joueur de grande taille et gaucher. Toutefois, il ne sera pas éternel et il risque de l'être encore moins s'il ne prolonge pas rapidement. Heureusement pour les supporters parisiens qui l'apprécient grandement désormais, le club de la capitale a bien l'intention de faire durer le plaisir.

Lire aussi

Le PSG craque, Gonçalo Ramos c'est finiLe PSG craque, Gonçalo Ramos c'est fini
Battu par l’OM, le PSG fait la fête au VélodromeBattu par l’OM, le PSG fait la fête au Vélodrome

Fabian Ruiz, road to 2029

C'est en tout cas ce qu'affirme Ekrem Konur. Le journaliste insider spécialisé dans le mercato explique que le Paris Saint-Germain veut prolonger le contrat de Fabian Ruiz. Actuellement lié jusqu'en juin 2027 au club de la capitale, le milieu de terrain espagnole est ouvert à l'idée de rester encore longtemps à Paris. Les discussions pourraient porter sur une extension de deux ans de son actuel contrat, lui permettant ainsi d'être Parisien jusqu'en juin 2029. Il sera alors âgé de 33 ans s'il va au bout de ce nouveau contrat.
Cette prolongation serait un message fort de confiance du club envers Fabian Ruiz, mais aussi et surtout un message envoyé à l'Europe. C'est tout à fait naturellement que le milieu de terrain du PSG attise de nombreuses convoitises après ses récentes performances. Le journaliste à l'origine de l'information conclut en affirmant que l'Atlético de Madrid, la Juventus et le Real Betis sont intéressés à l'idée de s'adjuger ses services à l'avenir. En cas de prolongation, tous ces clubs devront rapidement aller voir ailleurs. Ce sera avec grand plaisir pour le PSG, surtout quand on connait ses relations houleuses avec la Juventus depuis l'épisode Kolo-Muani. 
Articles Recommandés
ICONSPORT_271584_0002
Liga

Liga : Mbappé en démonstration, le Real déroule

ICONSPORT_271316_0374
LOSC

LOSC : Létang disparu à Bollaert, les Lensois innocentés

ICONSPORT_220341_0120
PSG

« On prend beaucoup de branlées… », OM-PSG continue sur RMC

Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 7e journée

Fil Info

23:24
Liga : Mbappé en démonstration, le Real déroule
23:00
LOSC : Létang disparu à Bollaert, les Lensois innocentés
22:30
« On prend beaucoup de branlées… », OM-PSG continue sur RMC
22:29
L2 : Programme TV et résultats de la 7e journée
22:28
L2 : L'ASSE toujours en balade, Montpellier et Bastia coulent
21:30
Dembélé Ballon d'Or, la FFF sort un maillot à 120 euros
21:00
Bordeaux victime de son succès, les points s'envolent
20:40
Le Milan AC zappe Maignan, il y a mieux en Ligue 1
20:24
Levante - Real Madrid : les compos (21h30 sur beIN Sports 3)

Derniers commentaires

OM - PSG : Nayef Aguerd n'est plus le héros marseillais

Il est incurable lui

OM - PSG : Nayef Aguerd n'est plus le héros marseillais

Irrespectueux ? je ne vois pas pourquoi... Parce que Longoria a refusé les propositions que NAK voulait imposer et qui n'étaient pas à l'avantage de l'OM, ce qui de fait a permis l'application du règlement ? irrespect ou insoumission ?

OM - PSG : Nayef Aguerd n'est plus le héros marseillais

Non. Tu dis qu'on gagne le match sur un coup du sort or c'est faux c'est sur une erreur de ton gardien qui semble encore bien hésitant même si heureusement que parfois il te fait des arrêts ;). A ta place je serai pas rassuré par son début de saison quand tu vas aborder les gros matchs de LDC alors que ton gigi en avait l'expérience. Et oui le talent de Rulli et son dynamisme hors norme lui permet de se coucher assez vite. Beaucoup de gardiens plus "moyens" n'auraient même pas touché le ballon.

Hakimi chambre l'OM et prédit l'avenir

Tu parles? Toi le champion de la rage ? Celui qui parle de QSG, de gaz etc. tellement il est deg de voir que le PSG est devenu le plus grand club de France et de loin ? Tu pues la rage mon pauvre 🤣😂🤣

Hakimi chambre l'OM et prédit l'avenir

Relis toi et comprends ce que tu viens d'écrire, rires.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading