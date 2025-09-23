La Juventus le veut, le PSG rigole très fort

Element indispensable de la formation de Luis Enrique, Fabian Ruiz est au coeur de négociations avec le Paris Saint-Germain concernant une prolongation de son contrat.

Personne n'aurait pu prévoir à son arrivée qu'il deviendrait un joueur aussi influent de l'effectif du Paris Saint-Germain . Perçu comme un joueur trop irrégulier lorsqu'il évoluait à Naples, Fabian Ruiz s'est mué en un joueur tout simplement indispensable pour Luis Enrique. Positionné à un poste clé dans l'entrejeu parisien, il dispose de tâches propres à son profil de joueur de grande taille et gaucher. Toutefois, il ne sera pas éternel et il risque de l'être encore moins s'il ne prolonge pas rapidement. Heureusement pour les supporters parisiens qui l'apprécient grandement désormais, le club de la capitale a bien l'intention de faire durer le plaisir.

Fabian Ruiz, road to 2029

C'est en tout cas ce qu'affirme Ekrem Konur. Le journaliste insider spécialisé dans le mercato explique que le Paris Saint-Germain veut prolonger le contrat de Fabian Ruiz. Actuellement lié jusqu'en juin 2027 au club de la capitale, le milieu de terrain espagnole est ouvert à l'idée de rester encore longtemps à Paris. Les discussions pourraient porter sur une extension de deux ans de son actuel contrat, lui permettant ainsi d'être Parisien jusqu'en juin 2029. Il sera alors âgé de 33 ans s'il va au bout de ce nouveau contrat.

Cette prolongation serait un message fort de confiance du club envers Fabian Ruiz, mais aussi et surtout un message envoyé à l'Europe. C'est tout à fait naturellement que le milieu de terrain du PSG attise de nombreuses convoitises après ses récentes performances. Le journaliste à l'origine de l'information conclut en affirmant que l'Atlético de Madrid, la Juventus et le Real Betis sont intéressés à l'idée de s'adjuger ses services à l'avenir. En cas de prolongation, tous ces clubs devront rapidement aller voir ailleurs. Ce sera avec grand plaisir pour le PSG, surtout quand on connait ses relations houleuses avec la Juventus depuis l'épisode Kolo-Muani.