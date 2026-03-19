La Belgique envoie un devis salé à 45 ME au PSG

Dans une logique de renforcer la concurrence à tous les postes la saison prochaine, le PSG souhaite recruter un milieu de terrain. Le club de la capitale a ciblé le profil de l’international grec Konstantinos Karetsas.

Le mercato estival à venir sera certainement très animé au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a conscience qu’il a fait une erreur en recrutant aussi peu il y a un an. Luis Enrique et Luis Campos vont corriger le tir avec une volonté assumée de recruter à tous les postes afin de renforcer la concurrence et les possibilités de rotation pour l’entraîneur espagnol. Le milieu de terrain n’échappera pas à cette logique. Dans ce secteur de jeu, le champion d’Europe en titre a identifié le profil de Konstantinos Karetsas , milieu offensif grec qui évolue à Genk en Belgique depuis janvier 2024.

Sous contrat jusqu’en juin 2029, le joueur de 19 ans affiche des statistiques bluffantes avec 3 buts et surtout 16 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Des chiffres qui ne laissent pas insensibles Luis Enrique et Luis Campos, lesquels pourraient dégainer une offre en début de mercato estival pour recruter Konstantinos Karetsas. Galatasaray, le Real Madrid, le Borussia Dortmund, Chelsea, le Bayer Leverkusen ou encore le Bayern Munich sont également intéressés.

Une rude concurrence pour le PSG, qui devra lâcher au moins 45 millions d’euros pour rafler la mise selon les informations du média belge Het Laatste Nieuws. Ces dernières années, le Paris Saint-Germain a prouvé qu’il était capable de lâcher ce genre de somme pour des joueurs très prometteurs (Barcola, Doué, Joao Neves, Vitinha). Reste maintenant à voir si la direction du PSG jugera que Konstantinos Karetsas est du même acabit et mérite un tel investissement financier de la part du club Bleu et Rouge. L’international grec (9 sélections, 3 buts) fait en tout cas partie des pistes explorées en profondeur par le Paris Saint-Germain à deux mois de la fin de la saison.