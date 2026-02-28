Kvara

PSG : Khvicha Kvaratskhelia envoyé à Liverpool

PSG28 févr. , 20:30
parEric Bethsy
0
Confronté au possible départ de Mohamed Salah, Liverpool a un œil au Paris Saint-Germain. Le nom de Bradley Barcola revient beaucoup chez les Reds, dont l’ancien buteur Emile Heskey conseille plutôt de s’intéresser à Khvicha Kvaratskhelia.
Le Paris Saint-Germain sera probablement attaqué pendant le prochain mercato estival. D’après les rumeurs qui circulent, plusieurs Parisiens ont la cote sur le marché des transferts. On pense notamment à Bradley Barcola dont la situation attire l’attention. Des discussions pour sa prolongation ont été entamées depuis des mois. Mais l’ailier sous contrat jusqu’en 2028 ne parvient pas à s’entendre avec ses dirigeants. C’est dans ce contexte que l’international tricolore est associé à Liverpool.

Le champion d’Angleterre pourrait lancer une offensive pour compenser le possible départ de Mohamed Salah au terme de la saison. La piste menant à Bradley Barcola n’a pourtant pas l’air d’emballer Emile Heskey. Pour remplacer Le Pharaon, l’ancien buteur des Reds miserait plutôt sur Khvicha Kvaratskhelia. « On parle de remplacer Mohamed Salah mais je pense qu'en tant que supporters, il faut regarder quelque chose de différent parce que tu ne peux pas remplacer Mohamed Salah », a conseillé l’Anglais pour le média OLBG.
« Je me souviens d'une saison, je parlais à quelqu'un qui disait que Mo faisait une mauvaise saison. Il avait marqué 25 buts ! J'aurais adoré faire de mauvaises saisons comme ça, a-t-il poursuivi. On parle de quelqu'un qui marque plus de 20 buts, presque 30 buts par saison depuis 10 ans. Je ne pense pas qu'on puisse remplacer Mo Salah, mais j'aime bien le joueur du PSG Khvicha Kvaratskhelia. Il serait ma première option. » Emile Heskey a également cité les noms de Jarrod Bowen (West Ham) et Christian Pulisic (Milan AC), des dossiers plus abordables dans la mesure où le Géorgien n’obtiendra sûrement pas de bon de sortie.
Derniers commentaires

Le Havre - PSG : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Sûr que si la main avait été d’un défenseur du Pgégé, tout le monde aurait demandé le péno 😬🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Le Havre - PSG : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Et Cheval va vraiment avoir du mal à retrouver sa place… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Le Havre - PSG : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Allez PANAME pour un pas de plus vers le titre 😊👍💪💪

L’OL peut déjà plomber le mercato de l’OM

Le déficit c'est 2025, soir fin de saison 2024/2025, soit juin 2025. Le mercato de Janvier c'est sur le budjet 2025/2026. Tais toi tu raconte conneries sur conneries, on te le dis tous les jours!!! Tu peux pas te poser 2mn et réfléchier au fait que tout le monde te contredis sur a peut près tous tes messages... Pose toi des questions bordel au lieu de poster n'importe quoi en permanence!!!

PSG-Nantes : Grégory Schneider pète les plombs

Ouiii ouin de quoi ? Je m’en tape que votre match était été reporté par contre si c’est valable pour vous ça doit l’être pour tous 🤪🤪🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
Rennes
4024117638353
6
LOSC Lille
3723114836315
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312487933285
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

