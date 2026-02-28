PSG : Khvicha Kvaratskhelia envoyé à Liverpool

Confronté au possible départ de Mohamed Salah, Liverpool a un œil au Paris Saint-Germain. Le nom de Bradley Barcola revient beaucoup chez les Reds, dont l’ancien buteur Emile Heskey conseille plutôt de s’intéresser à Khvicha Kvaratskhelia.

Le Paris Saint-Germain sera probablement attaqué pendant le prochain mercato estival. D’après les rumeurs qui circulent, plusieurs Parisiens ont la cote sur le marché des transferts. On pense notamment à Bradley Barcola dont la situation attire l’attention. Des discussions pour sa prolongation ont été entamées depuis des mois. Mais l’ailier sous contrat jusqu’en 2028 ne parvient pas à s’entendre avec ses dirigeants. C’est dans ce contexte que l’international tricolore est associé à Liverpool.

Le champion d’Angleterre pourrait lancer une offensive pour compenser le possible départ de Mohamed Salah au terme de la saison. La piste menant à Bradley Barcola n’a pourtant pas l’air d’emballer Emile Heskey. Pour remplacer Le Pharaon, l’ancien buteur des Reds miserait plutôt sur Khvicha Kvaratskhelia. « On parle de remplacer Mohamed Salah mais je pense qu'en tant que supporters, il faut regarder quelque chose de différent parce que tu ne peux pas remplacer Mohamed Salah », a conseillé l’Anglais pour le média OLBG.

« Je me souviens d'une saison, je parlais à quelqu'un qui disait que Mo faisait une mauvaise saison. Il avait marqué 25 buts ! J'aurais adoré faire de mauvaises saisons comme ça, a-t-il poursuivi. On parle de quelqu'un qui marque plus de 20 buts, presque 30 buts par saison depuis 10 ans. Je ne pense pas qu'on puisse remplacer Mo Salah, mais j'aime bien le joueur du PSG Khvicha Kvaratskhelia. Il serait ma première option. » Emile Heskey a également cité les noms de Jarrod Bowen (West Ham) et Christian Pulisic (Milan AC), des dossiers plus abordables dans la mesure où le Géorgien n’obtiendra sûrement pas de bon de sortie.