Le double Ballon d'Or Kevin Keegan est mort

Ballon d’or en 1978 et 1979, l’Anglais Kevin Keegan est décédé ce lundi à 75 ans des suites d'un cancer, annonce sa famille dans un communiqué.

« C’est avec une immense tristesse que nous annonçons que Kevin Keegan s’est éteint à l’âge de 75 ans. L’ancien joueur et entraîneur de l’Angleterre luttait contre le cancer et était entouré de sa femme et de ses filles dans ses derniers instants » explique la famille du joueur dans un communiqué transmis à la presse. Son ancien club de Newcastle a également rendu un hommage au double Ballon d’Or. « En tant que joueur, il a apporté un talent de classe mondiale, de l’ambition et de la conviction à St. James’ Park, contribuant à transformer les perceptions de ce que Newcastle United pouvait être. En tant qu’entraîneur, il a enflammé notre ville. Kevin a donné de l’espoir et de la fierté aux supporters, et a dirigé une équipe dont le style, l’esprit et la passion ont captivé l’imagination des fans de football du monde entier. Il était bien plus qu’un entraîneur » pleurent ce lundi les Magpies.