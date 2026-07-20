Le double Ballon d'Or Kevin Keegan est mort

oui sergio messi est la honte du football mdr
Dedelafrite, ton humiliation quotidienne sur ce forum devient gênante. vraiment...
ça a du sens, Kolo Muani à 40M, ça pique.
Heu .... Tu es sur que tu es lucide ??? Allo, les résumés des matchs, ça te parle ??? Et c'est moi la pauvre tanche, footix.... Et en plus, tu me tombes direct dessus, je suis sur que tu n'as mm pas compris mon message initial...
Parceque toi tu es expert peut etre ? lol Ta maman m'a pourtant dit que je m'y connaissais bien :)
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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Kevin Keegan has sadly passed away aged 75 after a battle with cancer. A family statement: "It is with immense sadness that we announce that Kevin Keegan has passed away at the age of 75. The former England player and manager had been battling cancer and was surrounded by his