PSG : Les caprices de Kvaratskhelia commencent à agacer

A l’image du Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia a perdu son rendement de la saison dernière. L’ailier géorgien mériterait davantage de critiques aux yeux de Daniel Riolo.

Grand artisan du déclic du Paris Saint-Germain la saison dernière, Khvicha Kvaratskhelia ne reproduit plus le même niveau de performance. L’ailier recruté en janvier 2025 fait preuve d’inconstance et donne l’impression de privilégier les grandes affiches. Pas de quoi s’attirer les foudres des médias, constate Daniel Riolo, qui s’étonne du traitement accordé à l’international géorgien.

« Khvicha Kvaratskhelia est un mec extrêmement discret, un peu en tout, et il échappe assez régulièrement à la critique, a remarqué le journaliste de RMC. C'est bizarre, on peut passer des semaines à critiquer Barcola, notamment au début de la saison, pour ensuite s'apercevoir que Barcola était probablement le meilleur Parisien depuis des semaines voire des mois. (...) Kvara n'est pas très bon, il est un peu discret comme s'il était dans le groupe sans y être. »

« Avec la Géorgie, il ne choisit rien du tout, a comparé l’éditorialiste. On a l'impression que la Géorgie c'est une cause nationale pour lui et il est tout le temps bon. Je ne suis pas sûr que les Parisiens choisissent leurs matchs. Mais Kvara, c'est le gars, il lui faut la lumière, les étoiles, la musique, la mise en scène, ça le fait kiffer. Là, il va se donner à fond, il va te sortir le gros match, en tout cas il va tout donner. En plus, c'est un peu un capricieux quand même. S'il n'est pas sur son côté, il peut faire un caca nerveux. »

« Avec la Géorgie, aucun caprice, il peut jouer à droite, à gauche, devant, arrière droit, dans les buts… Ce sont deux contextes totalement différents, il ne faut même pas essayer de comparer, a conseillé Daniel Riolo. C'est vrai que c'est bizarre de choisir, je ne sais pas si c'est conscient ou pas, mais je pense que ça ne doit pas plaire des masses à Luis Enrique mais il a probablement compris que ce gars-là était fait comme ça. » Pour sa défense, Khvicha Kvaratskhelia est loin d'être le seul Parisien à alterner le bon et le moins bon cette saison.