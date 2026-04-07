Karim Coulibaly
Karim Coulibaly

Karim Coulibaly choisit le PSG

PSG07 avr. , 17:30
parHadrien Rivayrand
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Le Paris Saint-Germain sera actif l’été prochain sur le marché des transferts. Le profil de Karim Coulibaly plaît notamment beaucoup au club de la capitale.
Le Paris Saint-Germain aura pas mal de chantiers à régler cet été sur le marché des transferts. En défense, la situation de certains joueurs reste encore floue, comme celle de Lucas Beraldo, Marquinhos ou encore Lucas Hernandez. Le club parisien commence donc à avancer ses pions dans plusieurs dossiers. Et comme souvent ces derniers mois, les champions d’Europe sont à la recherche de jeunes talents à développer. Un joueur plaît particulièrement du côté du Werder de Brême : Karim Coulibaly.

Le PSG favori pour Coulibaly ?

Selon les dernières informations de Sky Sport, le PSG fait en effet partie des clubs les plus intéressés par la signature du joueur allemand de 18 ans. Mais le club de la capitale est loin d’être seul sur le coup. C’est également le cas du Real Madrid, de Manchester United, de Chelsea FC, de Newcastle United et du Napoli. Le média précise toutefois que Coulibaly a une préférence pour son avenir : il rêve de jouer au Paris Saint-Germain.
Problème, le secteur défensif parisien est pour le moment bien fourni, même si de la place pourrait être faite pour accueillir un crack du calibre de Karim Coulibaly.

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À noter que le natif d’Oldenbourg est encore sous contrat avec le Werder Bremen jusqu’en 2029 et que son club ne compte pas le brader. Le club allemand réclame près de 50 millions d’euros pour laisser partir son joueur. Par le passé, Luis Enrique a rappelé son souhait de voir les joueurs courtisés afficher clairement leur envie de rejoindre son équipe. Le prodige allemand est justement déterminé à porter les couleurs des champions d’Europe, ce qui ne devrait pas passer inaperçu aux yeux de l’entraîneur espagnol.
Reste désormais à savoir qui remportera la mise pour Karim Coulibaly, qui ne manquera pas d’options pour franchir un cap dans sa carrière.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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